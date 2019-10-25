Эксперты объяснили, почему спецслужбы Чехии постоянно ищут «российских шпионов»

Директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков, комментируя упрек чешского лидера в отношении спецслужб страны, которые постоянно ищут российских шпионов, заявил, что резидент Чехии Милош Земан выражает мнение подавляющего большинства нормальных европейских граждан.

Лидер страны заявил, что Службе безопасности и информации Чехии (BIS) необходимо заняться расследованием экономических преступлений, а не поисками мнимых «российских и китайских шпионов».

«Я сказал премьер-министру: «Пусть господин Коуделка (глава BIS Михаил Коуделка. — Прим. ФАН) займется экономическими преступлениями вместо мифической погони за российскими и китайскими шпионами в Чехии», — сказал глава Чехии.

Земан обратил внимание, что 90% деятельности ведомства, согласно отчетам BIS, посвящено борьбе со шпионами из России и Китая. Земан подчеркнул, что контрразведке лучше заняться борьбой с коррупцией.

По словам Сергея Маркова, президент Чехии уже достаточно давно последовательно выступает против «разнузданной русофобской кампании» политической элиты Европы.

«Он выступает с оппозицией. Эта русофобская истерика включает в себя поиск российских шпионов и поддержку ужасающего режима, установленного иностранными спецслужбами на Украине. А поиск русских шпионов — это содержание такой политики. В то же время президент Чехии прекрасно понимает и выражает мнение подавляющего большинства нормальных европейских граждан, которые говорят: «А что привязались к русским? Они ничего плохого не делают». Чтобы ответить на этот вопрос, нужно найти множество ужасных вещей и сказать, что русские такое делают», — заявил Марков в беседе с Федеральным агентством новостей.

Заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов добавил, что Россию и Китай априори подозревают во враждебной деятельности.

«Каждая разведка пытается оправдать свою деятельность. Нужно показать свою активность. Товарищи отрабатывают свои деньги, но только никаких подтверждений их предположений никто ни разу не нашел. Президент Чехии — не указ ведомству. Если бы он пытался вмешиваться, то это был бы скандал», — рассказал эксперт.

Ранее президент Чехии удивился, что за шесть лет его нахождения у власти в стране не было обнаружено ни одного «российского шпиона», и раскритиковал работу Службы безопасности и информации государства. Он отметил, что на протяжении шести лет читает открытые отчеты и закрытые доклады СБИ.

Политолог Дмитрий Юрьев оценил позицию в свою очередь заявил, что современная Европа «представляет собой очень причудливое политическое пространство».