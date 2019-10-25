Врачи рассказали о первых симптомах гипертонического криза

Москва, 25 октября. Специалисты рассказали, как можно выявить первые признаки резкого повышения давления до очень высоких показателей.

Эксперты сообщили, что чаще всего гипертонические кризы происходят из-за развития гипертонической болезни, однако порой случаются исключения из правил. Так, причиной резкого повышения давления могут стать нарушения в работе щитовидной железы и почек, а также прием наркотических препаратов.

Заведующий терапевтическим отделением московской клинической больницы №1 Сергей Стеблецов в интервью «Вечерней Москве» рассказал, что резкое повышение давления также может быть вызвано стрессовыми ситуациями. Основными симптомами гипертонического криза являются сильнейшая головная боль, чувство страха, покраснение кожи, тошнота и отдышка, а также судороги по всему телу.

При возникновении подозрения на гипертонический криз необходимо немедленно вызвать карету скорой помощи, пишет «5 канал». До прибытия медицинских сотрудников необходимо освободить гипертоника от стесняющей дыхание одежды, приложить горячую грелку к ногам, а также обеспечить покой. Когда на место прибудут врачи, необходимо сообщить список всех принимаемых препаратов.

В качестве профилактики гипертонических кризов специалисты рекомендуют вести здоровый образ жизни, избегать стресса, а также сократить в рационе количество соли и соленых продуктов.

Врачи подчеркнули, что гипертонические кризы опасны, так как на их фоне развиваются острые сердечные состояния, нарушение мозгового кровообращения, а также не исключено развитие отека легких.