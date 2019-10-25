Москва, 24 октября. Украина никогда не сможет победить Россию в честном бою, даже если положит на жернова войны все свое население, заявил украинский продюсер и шоумен Игорь Кондратюк.

По его словам, при этом Киев якобы имеет шансы против Москвы, если объединит усилия с Западом, осуществляющим антироссийские санкции. В эфире телеканала ATR он рассказал, что считает правильной политику предыдущего президента страны Петра Порошенко, так как «примирение невозможно».

«От того президента я никогда не слышал о том, что мы будем мириться с Россией сейчас, потому что нам надоела война», — сказал он.

Кондратюк считает, что и министр иностранных дел Украины Павел Климкин, и бывший президент Украины Петр Порошенко понимали, что «история делается только путем создания давления на агрессора». Украинский шоумен рассказал, как Киев может «победить» РФ вместе с Западом.

«Потому что нет другого пути в принципе, мы не можем победить Россию. Мы все умрем, но ее не победим», — заявил Кондратюк.

Напомним, Киев опасается, что российская военная машина раздавит Украину. Украина всегда будет уступать России, если сравнивать боевые потенциалы и возможности, заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

По его словам, Киев должен сделать ставку «на ракетные средства, способные нанести значительный ущерб российским военным базам». Он напомнил, что украинские политики часто «скатываются в сравнение боевых потенциалов». По мнению эксперта, это бесполезно, так как Украина всегда будет в этом уступать России.

По мнению специалиста, Киев не способен сдержать Москву своим военным потенциалом. При этом он признал, что война не входит в планы России, так как является «последним аргументом».

Кроме того, добавил Уманец, имеются проблемы с ракетами и порохом. Так, ракеты для ЗРК С-300 производятся в РФ, а ракеты для С-125 и вовсе сняты с вооружения даже на Украине. Более того, для комплексов С-200 в стране отсутствуют и боеприпасы.