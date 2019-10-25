Эминема вызвали на допрос из-за песни о Трампе

Вашингтон, 25 октября. Популярный американский рэпер Эминем был вызван на допрос из-за песни про президента США Дональда Трампа.

Как передает интернет-портал BuzzFeed, Эминем в одной из своих песен намекнул на допрос, который устроили агенты Секретной службы США из-за угроз в адрес президента Дональда Трампа. Так, в августе прошлого года рэпер выпустил альбом под названием Kamikaze. В одной из композиций — The Ringer — он заявил, что агенты Секретной службы спрашивали у него о возможных связях с террористами и коварных планах в отношении Трампа.

Сотрудники Секретной службы, которая отвечает за безопасность первых лиц государства, посчитали, что рэпер «ведет себя неподобающим образом» и «угрожает лицу, находящемуся под защитой».

Оказывается, беседа агентов Секретной службы с рэпером действительно состоялась. Причиной стал текст песни Framed, которая вошла в альбом 2017 года. Так, 16 января 2018 года в офисе исполнителя состоялся достаточно содержательный разговор, который уместился на двух страницах печатного текста.

Агенты Секретной службы интересовались, получал ли Эминем какие-либо послания от лиц, которые одобрительно относятся к идее организации физической расправы над американским президентом Дональдом Трампом. После разговора они пришли к выводу, что рэпер не представляет угрозы. Его дело в федеральную прокуратуру передавать не стали.

Ранее сообщалось, что новая композиция американского рэп-исполнителя Эминема Killshot, аудио которой опубликовано на YouTube 14 сентября, установила абсолютный рекорд среди песен в этом жанре. За первые 24 часа трек воспроизвели 38 млн раз.