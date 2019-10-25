Сирия новости 25 октября 12.30: 300 военнослужащих РФ прибыли в Сирию, лидер «Лива Мутасим» убит курдами-боевиками

Сирия, 25 октября. 300 сотрудников военной полиции РФ прибыли в Сирию. Лидер «Лива Мутасим» убит в Алеппо. Эрдоган требует от террористов SDF выдать своего главаря Анкаре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли удар по укрытиям радикалов на юге Идлиба.

ВВС Сирии: сбросили бомбы на укрытия боевиков «Тахрир аш-Шам» в Латакии у города Кабана.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают линии обороны джихадистов на юге Идлиба в ответ на провокации.

Курдские вооруженные группировки: подозревают в покушении на лидера «Лива Мутасим» в Алеппо, у города Азаз обменялись ударами с протурецким ополчением, близ Рас-аль-Айна на севере Хасаки спровоцировали бойцов лояльной Анкаре фракции на ответные боевые действия.

ВС Турции и союзные силы: заняли поселок на севере Хасаки после перестрелки с террористами SDF, на севере Алеппо отразили нападение курдов-террористов.

Провинция Латакия

Как сообщает новостной портал Aleppo AMC, ВВС Сирии совершили боевой вылет к предместьям города Кабана, расположенном на высотах Курдских гор и нанесли точечные удары по расположениям джихадистов альянса «Тахрир аш-Шам» и союзных боевиков «Исламской партии Туркестана» (обе группировки запрещены в РФ как террористические). Ранее поступали сообщения о том, что джихадисты совершили вылазку в окрестности города и обстреляли из пулеметов укрытия военнослужащих САА. По неподтверждённым данным несколько солдат получили ранения.

Провинция Алеппо

Ночью продолжались столкновения между протурецкими ополченцами и курдскими боевиками из числа «Демократических сил Сирии» (SDF) в районе города Азаз, как передает новостное агентство Step News. Позднее, курдские радикалы нанесли прямой удар из ракетных установок по окрестностям Азаза, занятого протурецкими бойцами.

Источник также сообщает, что в поселке Азизия близ города Ахтарин был подорван с помощью самодельной бомбы автомобиль лидера протурецкой фракции «Лива Мутасим», Мухаммеда Аль-Дахера. Он скончался на месте от полученных осколочных ран. Прибывшие в район силы «внутренней безопасности» оцепили место взрыва. Предполагаемые организаторы покушения – курдские террористы из числа «Сил освобождения Африна».

В предместья города Кобани (Айн-аль-Араб) ночью прибыла военная колонна правительственных сил, включающая в себя около 160 грузовиков и боевых машин, а также около 1000 солдат. Сообщается, что с сегодняшнего утра эти силы будут размещаться в районе сирийско-турецкой границы к западу от города, как передает Twitter-канал Euphrates Post.

Провинция Идлиб

На юге провинции Идлиб продолжаются боестолкновения между вооруженными исламистскими группировками и сирийскими военнослужащими. Утром Сирийская арабская армия (САА) нанесла удар по укрытиям альянса «Тахрир аш-Шам» в предместьях города Маарет-Хурма, как передает новостной портал Step News. ВКС РФ поддерживают сирийскую армию с воздуха и утром совершили боевой вылет в районе поселка Хазарин, где сбросили бомбы на опорные пункты джихадистов. Позднее сирийская армия обстреляла из крупнокалиберной артиллерии укрытия боевиков в районе деревни Кафр-Саджна. Сведения о потерях радикалов в живой силе пока что уточняются.

Провинция Хасака

Как сообщает Министерство обороны РФ, в Сирию было направлено около 300 российских военных полицейских, которые помогут отвести курдские бандформирования от границы с Турцией, согласно условиям российско-турецкого меморандума. Для урегулирования конфликта в Сирию были направлены наиболее подготовленные военные с опытом проведения подобных операций. Также с аэродромов Ростовской области и Краснодарского края на авиабазу «Хмеймим» для военных полицейских перебросят более 20 бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун-У».

Бойцы протурецкого ополчения заняли поселок Ахрас к западу от города Тель-Тамр, после того как обменялись в его окрестностях ударами с курдскими террористами SDF. Боестолкновения также отмечаются к востоку от города Рас-аль-Айн, как передает Twitter-канал XXVII27. Пока ни одна из сторон не заявила о своих потерях.

Президент Турецкой республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что курды должны передать все своё тяжелое вооружение турецкой армии,а также передать Анкаре главаря группировки Мазлума Абди (Кобани), о чем сообщает Twitter-канал Hawar Ali. Напомним, что действующий главарь SDF входит в список разыскиваемых Анкарой курдских террористов. Мазлум Абди (настоящее имя — Ферхат Абди Шахин) является членом Рабочей партии Курдистана (РПК) с двадцатилетним стажем, участвовал в диверсиях в Турции и Ираке. Организация признана террористической как в Турции, так и во многих других странах, в том числе и в США.