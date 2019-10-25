Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Опубликовано видео наезда такси на полицейского в Сочи

75
0 Оставить комментарий

Опубликовано видео наезда такси на полицейского в Сочи

Сочи, 25 октября. Автомобиль такси на скорости вылетел на тротуар и сбил полицейского в Сочи. Камера зафиксировала момент наезда, видео поступило в распоряжение Федерального агентства новостей.

ДТП произошло около 03.00 в ночь на 25 октября в Адлерском районе. Как видно на записи, полицейского сбила машина «Яндекс.Такси». От удара сотрудника правоохранительных органов подкинуло, и он упал на крышу автомобиля. Легковушка врезалась в стену аптеки, после чего загорелась.

Машину удалось быстро потушить. Пострадавшего полицейского госпитализировали в тяжелом состоянии. По предварительным данным, такси вытолкнул с проезжей части легковой автомобиль Ford, двигавшийся на большой скорости.

Ранее сообщалось о смертельном ДТП в Краснодарском крае. Жертвами аварии стали двое взрослых и один ребенок.

infox - new
Источник: Федеральное агентство новостей
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров