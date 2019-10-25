Сирийская армия нашла оружие боевиков ИГ в районе провинции Хама

Дамаск, 25 октября. Во время прочесывания районов, освобожденных от террористов в районе провинции Хама сирийские силы безопасности обнаружили беспилотник и боеприпасы, оставленные боевиками запрещенной в России организации «Исламское государство1» в районе населенного пункта Акербат. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Источник в службе безопасности также рассказал, что во время осмотра районов, контролируемых террористической организацией «Исламское государство», армейские подразделения Сирийской арабской армии (САА) обнаружили беспилотник, который использовался террористической организацией для атаки на безопасные районы в деревне Бустан-Собейх, провинция Хама.

Кроме того, сирийские военные нашли несколько боевых бомб и автоматов, БМБ снарядов и ленты для обработки СВУ.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Напомним, что только к концу лета 2017 года, благодаря поддержке ВКС России и зачистке районов провинции Алеппо, сирийские правительственные войска смогли освободить Акербат от оккупации боевиков. Освобождение Акербата и города Эс-Сухне позволило сирийским военным направить силы для освобождения блокированного города Дейр-эз-Зор.

Практически каждый день войска САА натыкаются на оружие или боеприпасы террористов, оставленные в освобожденных провинциях.

Совсем недавно стало известно, что сирийская правительственная армия и компетентные органы САР в сотрудничестве с мирными жителями обнаружили склад оружия, оставшийся от террористов в районе Аль-Ляджат на западе провинции Эс-Сувейда. Среди обнаруженного оружия были пулеметы ДШК, самодельные взрывные устройства, винтовки, 14 пулеметов, а также военная форма. Склад находился к северо-западу от деревни Дейр-Дама, которая буквально в прошлом году была освобождена сирийской правительственной армией.

1 Организация запрещена на территории РФ.