Кураторы из США учат провокаторов на уличных акциях прикрываться живым щитом из младенцев

Москва, 25 октября. Мосгорсуд оставил под домашним арестом до 8 января фигуранта дела о массовых беспорядках в столице Сергея Фомина. Ему предъявлено обвинение в нарушении закона о массовых мероприятиях из-за участия в несогласованном митинге оппозиции 27 июля.

На незаконном митинге в Москве 27 июля Фомин активно призывал участников к провокациям, координировал беспорядки, проводил инструктаж по противодействию сотрудникам правоохранительных органов и вел себя очень агрессивно. Однако, когда начались задержания, провокатор сбежал с незаконной акции, прикрывшись чужим ребенком.

Позже выяснилось, что Фомин взял ребенка у своих родственников, малыш приходился ему двоюродным племянником. На опубликованных в Сети кадрах видно, как Фомин, держа перед собой младенца, пытается прорваться через полицейский кордон.

Факт присутствия младенца в коляске на незаконном уличном шествии вызвал возмущение у многих. При этом его родственники Проказовы были не единственными, кто решил прикрыться ребенком на незаконной акции. Семья Хомских также попала под внимание прокуратуры после появления на митинге с двумя детьми в колясках.

Фотографии несовершеннолетних мальчиков и девочек на фоне выстроившихся в цепь полицейских стали «трендом» прошедшего лета. Снимки с незаконных митингов выкладывали и родители детей, заявляя, что выражение гражданской позиции важно для лучшего будущего этих детей.

Российское законодательство запрещает вовлекать детей в незаконные митинги, однако лишение родительских прав за это не поддерживает: суд отклонил соответствующий иск прокуратуры к Проказовым, сообщает «Политика Сегодня».

Образы детей на митинге на фоне толпы взрослых вызывают у обывателя сильные эмоции. В этом нет ничего удивительного, срабатывает обычный эволюционный механизм. Эта природная особенность человека давно изучена специалистами. Приемы с детьми уже многие десятилетия активно используют рекламщики и политтехнологи для формирования нужных эмоций у аудитории. Технология исправно служит во всем мире, в том числе и в политических целях США.

Ярким примером тому является сюжет американского Fox News о событиях в Венесуэле, посвященный самопровозглашенному президенту страны Хуану Гуайдо и его якобы сторонникам. Телеканал использовал маленьких девочек для того, чтобы «уверить» зрителя в популярности лжепрезидента.

Активно использовали детей и участники Майдана на Украине в 2013 году. Проамериканские политики таскали несовершеннолетних за собой, игнорируя предупреждения об опасности. Безусловно, что некоторые берут детей на политические, протестные и порой незаконные мероприятия из-за собственной недалекости и легкомыслия. Однако обилие фотографий с детьми дает повод задуматься о намеренной манипуляции людьми по давно известной методичке.

При этом стоит отметить, что детей с трудом можно встретить на акциях в Шарлотсвиле и на протестах против Трампа. Это объясняется тем, что американский закон более суров к безалаберным родителям – попытка прикрыться детьми на опасной незаконной сходке сразу же привлечет внимание опеки. Видимо, безопасность детей в России, Венесуэле и на Украине не сильно волнует кураторов если они активно рекомендуют брать их на незаконные акции.