Путин и Эрдоган заключили меморандум по Сирии. Мир за неделю. ФАН-ТВ

Путин и Эрдоган обсудили Сирию Триумф дипломатии: «Источник мира» обсудили в Бочаровом Ручье. В сочинской резиденции Владимира Путина прошли поистине исторические переговоры лидеров России и Турции. Шесть с половиной часов президенты Путин и Эрдоган посвятили турецкой военной операции в Сирии почти с библейским названием. Итог судьбоносной встречи — 10 пунктов в подписанном Меморандуме как 10 заповедей для достижения мира и благоденствия во взрывоопасном регионе. Согласно документу, курдские террористы, державшие в страхе чужую «епархию», должны отойти от границы с Турцией на 30 км. Зону операции «Источник мира» на севере Сирии будут патрулировать российские и турецкие силы совместно с сирийской пограничной службой. Благословение на такой альянс дал и президент арабской республики, в телефонном разговоре с Владимиром Путиным Башар Асад поблагодарил российского коллегу-миротворца за совместные в Реджепом Тайипом Эрдоганом решения. Москва, поразившая своим копьем ИГИЛовского змия в ходе эффективной военной операции, адекватно оценила действия Анкары на фоне растущей агрессии боевиков, поднявших голову на северо-востоке Сирии. «Разделяем беспокойство турецкой стороны в связи с усилением угрозы терроризма и роста этноконфессиональных противоречий в данном районе. Эти противоречия и сепаратистские настроения в последнее время, на наш взгляд, искусственно подогревались со стороны. Важно, чтобы действиями турецких вооруженных сил не воспользовались члены террористических организаций, в том числе ИГИЛ, чьи боевики содержатся в плену у курдских вооруженных формирований, и пытаются вырваться на свободу», — заявил Владимир Путин, президент РФ. Россия в очередной раз доказала роль ключевого посредника в разрешении самых драматичных ситуаций на геополитической карте. Вашингтон, как ни примерял на себя маску супергероя, стать мудрым Соломоном опять не смог. Ведь за пазухой Штаты всегда держат топор войны. Тугой узел сирийского конфликта стал развязываться лишь с легкой руки Москвы. Курдские боевики уже в страхе покинули зону безопасности в арабской республике, точно повторив недавнее бегство их звездно-полосатых покровителей. Свою миссию Анкара выполнила. «Сохранение сирийской территориальной целостности и политической целостности — это в нашем направлении, то, что мы делаем. Мы не позаримся на чужие территории, мы очень аккуратно планируем все свои шаги на этом направлении», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции. Когда террористы-оккупанты будут окончательно повержены, на освобожденные территории смогут вернуться около миллиона сирийских беженцев. А, значит, и «толерантная» Европа, уставшая от великого переселения народов, вздохнет с облегчением. Пока возобновлять военную операцию «Источник мира» Эрдоган не планирует.

«Россия-Африка» Африканское паломничество: чуть ли не целый континент перебрался на пару дней в Сочи. Два масштабных события — экономический форум и саммит «Россия-Африка» — собрали лидеров более 40 африканских государств. В их числе главы Египта, Намибии, ЮАР, Центральноафриканской республики. В свите и бизнесмены — они же потенциальные партнеры России с солидным багажом предложений по торговле, сельскому хозяйству, науке, культуре и образованию. На саммит прибыли руководители около двух тысяч российских и зарубежных компаний. Президент России провел личные встречи с главами Египта, ЮАР, Намибии, премьер-министром Эфиопии. Отношения с жаркой Африкой у Москвы более чем теплые. «Россия на системной основе оказывает содействие развитию Африканского континента. Мы предоставляем торговые преференции, сотрудничаем в рамках международных структур, например по линии всемирной продовольственной программы, Международной организации гражданской обороны, Всемирной Организации Здравоохранения. Наша страна участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 млрд долларов», — сказал Владимир Путин, президент России. Однако присутствие на сочинском саммите одного делегата вызвало протест, как россиян, так и жителей ливийского города Бенгази, которые вышли на митинги. Речь идет о главе террористического Правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа. Земляки называют его преступником, вором и главным террористом страны. Правление Сарраджа вышло боком и нашим соотечественникам социологам Максиму Шугалею и Самеру Хасану Али Суэйфану. Одна из вооруженных группировок похитила россиян. Они уже пять месяцев находятся за решеткой. А ливийские власти до сих пор не предъявили арестантам обвинения.

Беспорядки в Чили В Чили горячо: по самой благополучной стране Южной Америки катком прошлись массовые беспорядки. «Туристический рай» в огне: пылающие баррикады, сожженные автобусы и торговые центры, транспортный коллапс, прерванное авиасообщение и растерзанная вандалами «подземка». И самое страшное — 15 погибших! Ради чего пролилась кровь? Формальным поводом стало повышение цен на метро, в пересчете на наши деньги, на три рубля. Так ли это катастрофично для жителей богатого государства с доходами на душу населения в размере 24 с половиной тысяч долларов США? Даже для бедных слоев проблема и гроша ломаного не стоит. Но чилийцы вышли на «Марш пустых кастрюль». Для закулисных дирижеров уличных революций это стало неплохой прелюдией к массовым протестам. Бунтарский вирус Чили подхватила в начале октября на пару с Эквадором, где народ возмутился скачком цен на топливо. Но если там погромщики добились отмены указа и угомонились, то в Сантьяго после аналогичных уступок властей смутьяны не успокоились. Пришлось вводить чрезвычайное положение и стягивать к столице силовиков и бронетехнику. «Как на войне», — с горечью обрисовал этот хаос президент страны Себастьян Пиньера. В своем телеобращении к нации чилийский лидер намекнул на политических «кулинаров», добавляющих перца и подливающих масла в огонь антиправительственного бунта. «У нас мощный, беспощадный враг, для которого нет ничего святого, который готов применять безграничное насилие, не ставя себе никаких границ, даже если речь идет о человеческих жизнях», — заявил Себастьян Пиньера, президент Чили. Имя загадочного кукловода президент Чили так и не озвучил, зато огласил рецепт борьбы со смутой. Чтобы потушить дым людского возмущения, правительство Чили направит на рассмотрение Конгресса пакет мер социальной поддержки своего народа. Это повышение пенсий, снижение тарифов на электричество, частичное покрытие расходов на лечение, снижение цен на лекарства, установление минимального гарантированного дохода для работающего населения, наконец, повышение налога для лиц с высокими доходами. Если все эти инициативы станут былью, отыщет ли враг чилийской власти повод для новых беспорядков?