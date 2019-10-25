Журналистка из США рассказала, как ее отхлестали в русской бане

Вашингтон, 25 октября. Американскую журналистку Кэти Уоррен отхлестали в русской бане во время ее отпуска в России. Такой массаж вениками вместе с обливанием ледяной водой произвел на нее неизгладимое впечатление.

Свое 12-дневное путешествие по России журналистка описала в материале для издания Business Insider. Говоря о походе в баню, Кэти отметила, что некоторые моменты могут вызвать изрядное смущение.

«Да, во время этого действа я была совершенно голая, если не считать зеленой фетровой шляпы, которую вполне мог бы носить эльф», — так Кэти описала свой отдых в настоящей парилке.

Уоррен добавила, что ее били вениками и обливали ледяной водой, поэтому в бане она особо не расслабилась, зато потом чувствовала себя очень бодрой и умиротворенной одновременно. Поэтому всем туристам во время посещения России она настоятельно рекомендует попробовать такой «веничный массаж», пишет «Утро.ру».

С американкой сложно не согласиться, особенно, если учесть и тот факт, что некоторые дореволюционные бани в Москве являются настоящими памятниками архитектуры. Сандуновские бани, например, охраняются государством, и туда ходят даже просто на экскурсии.

Ранее интересные впечатления иностранцев о России собрал туристический сервис WhizzMate. Путешественники из Германии были в восторге от поездки на ретроавтомобиле «Победа», а также от чебуреков, которые немцы назвали советским стрит-фудом. Пару из США восхитило метро в Москве, а житель Канады заявил, что у него осталось очень хорошее впечатление от общения с русскими. По словам мужчины, окружающие всегда помогали ему или старались помочь. Кроме того, он отметил, что среди молодежи много хорошо говорящих на английском языке, отмечает Lenta.