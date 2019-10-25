МИД РФ рассказал, когда пройдут новые трехсторонние встречи по MH17

Москва, 25 октября. Сроки новых трехсторонних встреч между Россией, Австралией и Нидерландами по делу о катастрофе сбитого в небе над Донбассом в 2014 году малайзийского Boeing-777 рейса MH17 прорабатываются. Об этом сообщил директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.

По словам дипломата, Москва остается открытой для диалога, несмотря на тяжелую ситуацию с установлением причин трагедии и виновных. Он подчеркнул, насколько важно сдвинуть процесс с мертвой точки.

Именно поэтому Россия дала согласие на проведение трехсторонних консультаций с Нидерландами и Австралией по всему комплексу вопросов, связанных с делом о крушении рейса МН17​​​.

«Несколько встреч уже состоялось. Прорабатываются сроки новых», — рассказал Парамонов.

Дипломат уточнил, что стороны договорились о конфиденциальности содержания данных встреч.

Как напоминает «Ридус», катастрофа Boeing-777 (рейс MH17) произошла в Донецкой области 17 июля 2014 года. Лайнер следовал по маршруту из Амстердама в Куала-Лумпур, на его борту находились 298 человек, все они погибли. Международная группа следователей установила, что самолет сбили из зенитно-ракетного комплекса «Бук».

МИД РФ отмечал, что произошедшая пять лет назад авиакатастрофа стала инструментом нечистоплотной политической игры. Спустя несколько часов после трагедии в западных СМИ зазвучали необоснованные обвинения в адрес Москвы, а после появились и версии следствия, которые были основаны на «причастности» России к авиакатастрофе. При этом доказательная база Совместной следственной группы (ССГ), которая работает под руководством Нидерландов, основывалась на весьма сомнительных источниках информации, в том числе данных из социальных сетей.

Москву за пять лет так и не допустили к участию в расследовании, из-за чего, как заметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия не может считать объективными результаты такого следствия.

ССГ проигнорировала представленные Москвой данные, согласно которым ракета, которая сбила Boeing, была произведена в 1986 году и отправлена в воинскую часть Украинской ССР. После этого она обратно в Россию не вывозилась. Соответствующую информацию представило в сентябре прошлого года Минобороны России. Ведомство обнародовало документы с грифом «совершенно секретно».

Как пишет Infox.ru, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад назвал расследование излишне политизированным и выразил сомнения в выводах Нидерландов о том, что ответственность за аварию якобы лежит на России.