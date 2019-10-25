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Политика

МИД РФ рассказал, когда пройдут новые трехсторонние встречи по MH17

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МИД РФ рассказал, когда пройдут новые трехсторонние встречи по MH17

Москва, 25 октября. Сроки новых трехсторонних встреч между Россией, Австралией и Нидерландами по делу о катастрофе сбитого в небе над Донбассом в 2014 году малайзийского Boeing-777 рейса MH17 прорабатываются. Об этом сообщил директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.

По словам дипломата, Москва остается открытой для диалога, несмотря на тяжелую ситуацию с установлением причин трагедии и виновных. Он подчеркнул, насколько важно сдвинуть процесс с мертвой точки.

Именно поэтому Россия дала согласие на проведение трехсторонних консультаций с Нидерландами и Австралией по всему комплексу вопросов, связанных с делом о крушении рейса МН17​​​.

«Несколько встреч уже состоялось. Прорабатываются сроки новых», — рассказал Парамонов.

Дипломат уточнил, что стороны договорились о конфиденциальности содержания данных встреч.

Как напоминает «Ридус», катастрофа Boeing-777 (рейс MH17) произошла в Донецкой области 17 июля 2014 года. Лайнер следовал по маршруту из Амстердама в Куала-Лумпур, на его борту находились 298 человек, все они погибли. Международная группа следователей установила, что самолет сбили из зенитно-ракетного комплекса «Бук».

МИД РФ рассказал, когда пройдут новые трехсторонние встречи по MH17

МИД РФ отмечал, что произошедшая пять лет назад авиакатастрофа стала инструментом нечистоплотной политической игры. Спустя несколько часов после трагедии в западных СМИ зазвучали необоснованные обвинения в адрес Москвы, а после появились и версии следствия, которые были основаны на «причастности» России к авиакатастрофе. При этом доказательная база Совместной следственной группы (ССГ), которая работает под руководством Нидерландов, основывалась на весьма сомнительных источниках информации, в том числе данных из социальных сетей.

Москву за пять лет так и не допустили к участию в расследовании, из-за чего, как заметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия не может считать объективными результаты такого следствия.

ССГ проигнорировала представленные Москвой данные, согласно которым ракета, которая сбила Boeing, была произведена в 1986 году и отправлена в воинскую часть Украинской ССР. После этого она обратно в Россию не вывозилась. Соответствующую информацию представило в сентябре прошлого года Минобороны России. Ведомство обнародовало документы с грифом «совершенно секретно».

Как пишет Infox.ru, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад назвал расследование излишне политизированным и выразил сомнения в выводах Нидерландов о том, что ответственность за аварию якобы лежит на России.

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Источник: РИА Новости
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