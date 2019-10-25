Макгрегор подарил Путину первую бутылку виски собственного производства

Москва, 25 октября. Бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе, ирландский боец Конор Макгрегор рассказал, что подарил первую бутылку собственной марки алкоголя президенту России Владимиру Путину.

Во время пресс-конференции в Москве боец признался, что себе он оставил вторую бутылку первой партии виски Proper 12. Макгрегор также высказал уверенность, что российскому лидеру понравится алкогольный подарок, сообщает «Царьград». Однако чемпион все же отметил, что не смог лично спросить у Владимира Путина, как тот оценил его напиток.

Конор Макгрегор открыл собственное производство виски два года назад, сообщает НСН. Презентация первого продукта состоялась в 2018 году в московских «Лужниках» во время финала чемпионата мира по футболу. Ирландский боец встретился с президентом России, вручил ему свой виски и назвал Владимира Путина «одним из величайших лидеров нашего времени», пишет «Ридус».

6 октября 2018 года Конор Макгрегор встретился с Хабибом Нурмагомедовым на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе. Бой завершился победой российского спортсмена. После поединка между членами команды бойцов произошла драка. Атлетическая комиссия Невады отстранила Макгрегора от турниров на шесть месяцев, а Нурмагомедова — на девять месяцев. Теперь ирландец жаждет реванша, сообщает «Газета.ру». Также боец обвинил Хабиба Нурмагомедова в том, что тот избегает встречи с ним.