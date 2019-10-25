Сочи, 25 октября. Центральноафриканская Республика (ЦАР) рассматривает возможность создания российской военной базы в стране, об этом заявил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера.

«Мы продолжаем работать с национальным министерством обороны и с министерством обороны России над этим вопросом, чтобы изучить возможности», — заявил Туадера в комментарии РИА Новости.

На данный момент в ЦАР работает центр в Беренго. Центральноафриканские солдаты проходят обучение по различным специальностям под контролем российских инструкторов. Они учатся обращаться с оружием и изучают методы ведения боя.

Накануне заместитель министра обороны России Александр Фомин и глава Минобороны ЦАР Мари Ноэль Койяра обсудили вопросы, связанные с военным сотрудничеством стран на саммите Россия – Африка в Сочи. В результате разговора представители министерств обороны решили продолжить разноплановое взаимодействие сторон по линии военного сотрудничества.