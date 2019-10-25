Президент ЦАР попросил полностью снять действующее оружейное эмбарго

Сочи, 25 октября. Центральноафриканская Республика просит полностью снять оружейное эмбарго, действующее в отношении страны. Об этом заявил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера.

В интервью РИА Новости он заявил, что «недавнее развитие событий привело к облегчению ситуации», однако ЦАР хочет добиться полного снятия эмбарго.

«Полное снятие эмбарго позволит нашим военным выполнять свою миссию. Речь идет о национальной армии, легитимных войсках страны, призванных защищать народ и учреждения. Наша армия нуждается во всех ресурсах для осуществления этой задачи», — отметил Фостен-Арканж Туадера.

Напомним, ранее сообщалось, что комитет ООН и власти ЦАР продолжают работу над отменой эмбарго на поставки оружия. В настоящее время представители комитета продолжают изучать информацию о применении санкций, которые были введены резолюциями СБ ООН.

Ситуация в Центральноафриканской Республике обострилась в 2013 году. Тогда в стране начались столкновения между боевиками и повстанцами-христианами. Жертвами конфликта стали шесть тысяч человек, около миллиона жителей республики покинули свои дома.