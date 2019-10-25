Москва, 25 октября. Певец Пьер Нарцисс заявил, что мог бы быть своеобразным мостом между странами на саммите Россия — Африка в Сочи, но его не позвали.

Нарцисс отметил, что и у африканцев, и у россиян много стереотипов о жизни на других континентах. Певец подчеркнул, что их необходимо разрушать — нельзя жить закрыто. В качестве примера он рассказал, что жители Африки убеждены, что россияне «только стреляют ракетами».

«Есть у африканцев стереотипы о России, что там холодно, что там суровые люди, — рассказал музыкант в эфире радиостанции «Говорит Москва», — что там страшно, не умеют ничего, кроме как стрелять ракетами, что медведи по улицам ходят».

Однако когда они приезжают в Россию, то убеждения меняются, заметил участник «Фабрики звезд 2». Нарцисс констатировал, что россияне на самом деле вежливые и отзывчивые люди.

Аналогичная ситуация происходит и в Африке. Когда россияне посещают эти страны, то убеждаются, что там умные люди, современные города, красивые здания.

Певец отметил, что ситуация в России изменилась: безопасно было не всегда. Например, в 1996 году он не мог сходить в магазин или кинотеатр. Теперь темнокожие люди могут свободно перемещаться по Москве и другим городам без риска для жизни.

«Случаются, конечно, нападения, но уже редко, — заметил он. — Идет работа в хорошую сторону».

Нарцисс признался, что ему немного обидно, что его не пригласили на саммит Россия — Африка в Сочи. Он убежден, что смог бы быть своеобразным мостом между странами.

Накануне принцесса Эсватини Сиханизо Дламини зачитала рэп на саммите Россия — Африка. Девушка также призналась, что ей понравились россияне. Она отметила, что и мужчины, и женщины встречали ее с улыбкой.