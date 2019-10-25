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Депутат МГД Ступин попытался скрыть следы нарушения закона РФ после публикации ФАН

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Депутат МГД Ступин попытался скрыть следы нарушения закона РФ после публикации ФАН

Депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин скрывает свои следы нарушений рекламного законодательства после публикации информации об этом в СМИ. Однако вряд ли коммунист сможет избежать ответственности, так как современные поисковые системы сохраняют кэшированные версии сайтов.

Член московского парламента Евгений Ступин внес изменения на сайт своей адвокатской компании «Ступин и Партнеры» после того, как на сайте Федерального агентства новостей вышла публикация о нарушении политиком рекламного законодательства. Коммунист изменил в описании сайта некорректную фразу «Лучшие адвокаты Москвы» на «Ступин и Партнеры| Творческий союз адвокатов».

Депутат МГД Ступин попытался скрыть следы нарушения закона РФ после публикации ФАН

Таким образом юрист попытался скрыть следы своих нарушений. Но получится ли уйти от ответственности — большой вопрос. Современные поисковые системы сохраняют прошлые версии сайтов. То есть изменения можно отследить. Отметим, что столь мелочный поступок не красит Ступина как политика и подрывает доверие избирателей.

Депутат МГД Ступин попытался скрыть следы нарушения закона РФ после публикации ФАН

Напомним, ФАН ранее опубликовало материал, в котором поясняло, почему адвокатский сайт Ступина нарушает законы РФ. Безосновательное утверждение «Лучшие адвокаты Москвы», размещенное в открытом доступе перед неопределенным кругом лиц, автоматически подпадает под «презумпцию несоответствия действительности». При обнаружении нарушения виновный может понести ответственность в соответствии со статьей 14.3 КоАП РФ. Штраф — до 500 000 рублей.

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