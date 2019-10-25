Пользователи пожалели замученного на заработках во Франции сына Рудковской

Москва, 25 октября. Продюсер Яна Рудковская отвезла маленького Александра на работу в столицу Франции. На официальной странице Саши появился бэкстейдж с фотосессии.

Выяснилось, что целью визита стали съемки для рекламной кампании бренда Balmain kids. Как рассказала продюсер, в этом агентстве свою карьеру начинали такие звезды, как американская актриса Лили-Роуз Депп и французская модель Тилан Блондо.

На выложенной Рудковской записи видно, что мальчик устал, он не улыбается, и процесс ему дается очень тяжело. Яна активно подсказывала сыну различные позы. При этом на странице продюсера в Instagram тоже появилась запись со съемок. На ней мальчик покорно стоит в ожидании команды оператора. Потом он начинает баловаться, бегать и валяться в пуху. После этого Саша задает маме вопрос:«А ты игрушки мне купишь?».

В Сети раскритиковали Рудковскую за то, что она «лишает ребенка детства». Пользователей возмутила Рудковская, которая повезла сына на заработки во Францию.

«Сделала из Саши куклу, с помощью которой зарабатывает мама деньги. Что здесь хорошего? И ему не нравится — ведь весь его взгляд это показывает: озлобленный, уставший. Эх, мама. Пусть ребенок занимается спокойно спортом, учится в школе, даже играет на компьютере, на улице! Что же, вы его во все дырки суете?» — написала malevisvetlana.

«Абсолютное безразличие!» — согласилась с ним комментатор nadezdavitaeva860.

«Хорошо держится. Но внешность точно не модельная. Если только обработать фотографии. Никого не хотела обидеть», — высказал мнение еще один подписчик под ником kerro.marina.

«В ленте сейчас видела, когда Яна говорит «Сколько у тебя подарков», Саша говорит «Потом». Так, Яна, слышно было, что голос так повысила! И тема сразу перешла на другое! Задрюкала ребенка совсем уже, лишь бы ребенок не перегорел эмоционально в дальнейшем! Свои амбиции преследует только, не заботясь об эмоциональном состоянии ребенка, и это видно», — уточнила torkhova.inna.

«У мальчика совершенно отрешенный, вымученный и циничный взгляд. Он делает одолжение без радости и интереса. Его тянут за уши, зарабатывают деньги. Он не станет звездой. Слишком рано ему вдолбили, что он уже стал. Пытаюсь удалить, чтобы не видеть, но появляется вновь», — добавила kulinich3522.

Ранее Яна Рудковская вместе с шестилетним сыном посетила сольный концерт певицы Светланы Лободы. Продюсер Димы Билана рассказала, что Лобода на своих шоу создает «особую атмосферу» и «творит чудеса». По словам Рудковской, ее шестилетний сын Саша тоже побывал на концерте и снимал на камеру выступление певицы. Однако не все подписчики Рудковской оценили ее идею привести малолетнего ребенка на концерт Светланы Лободы. В комментариях пользователи Сети упрекнули супругу фигуриста Евгения Плющенко в недостаточном внимании к детям.