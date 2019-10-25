В Госдуме объяснили, что изменит реформа пенсионных накоплений россиян в 2020 году

До конца октября на общественное обсуждение вынесут законопроект Минфина и ЦБ о новой системе пенсионных накоплений, получившей название «гарантированный пенсионный продукт» (ГПП). Депутат Госдумы Светлана Бессараб раскрыла его детали.

Реформа накопительной пенсии призвана модернизировать замороженные с 2014 года пенсионные накопления. Она предполагает исключительно добровольный порядок участия граждан в ГПП, гарантии сохранности накоплений со стороны государства, регистрацию накопительных счетов центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.

По словам члена думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, реформирование системы пенсионных накоплений давно назревало, и сегодня оно должно быть выходом из сложившейся непростой ситуации.

«Вы знаете, что вчера Госдума приняла в первом чтении законопроект, продлевающий мораторий на финансирование накопительной части пенсии россиян. С 2014 года это происходит ежегодно. Изначально предполагалось, что заморозка пенсионных накоплений продлится лишь один год, а по факту уже семь лет это происходит. Конечно, после такого простоя запустить заново всю систему очень сложно. Это все равно что завести автомобиль, который шесть лет простоял в гараже и ни разу за это время не заводился. Это чревато неблагоприятными последствиями. К тому же депутатский корпус обеспокоен ситуацией с хищениями и неэффективным использованием ресурсов негосударственными пенсионными фондами. Вы знаете, что Следственный комитет России сегодня расследует подделку документов и незаконный перевод средств со счетов россиян в Пенсионном фонде России (ПФР) на счета благополучных, как казалось ранее, негосударственных пенсионных фондов (НПФ). И это еще один сигнал о том, что систему надо менять», — сказала в комментарии Федеральному агентству новостей Светлана Бессараб.

По словам парламентария, дополнительное вливание 634,8 млрд рублей, которые накопились в системе за этот период времени, вряд ли скажется благоприятно на финансовом климате в НПФ.

«Тем более что многие из НПФ закончили прошлый год и планируют закончить этот с убытками. То есть у граждан останутся только те средства, которые они внесли, а желаемого инвестиционного эффекта от вложений в НПФ они не получат. Поэтому систему необходимо реформировать, гарантируя гражданам тот самый пенсионный продукт, который защитит их накопления. Для этого государство должно дать гарантии на эти вложения. Каким образом это будет гарантировано, сегодня решают Минфин и Центробанк», — объяснила собеседница ФАН.

Светлана Бессараб отметила: в прошлом году депутаты готовились к тому, что заморозка пенсионных накоплений будет действовать последний год, поскольку Минфин и ЦБ готовили законопроект об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК), но в Госдуму документ так и не поступил. Сообщалось, что проект был забракован на самом высоком уровне, поскольку механизм взимания взносов граждан был несправедливым.