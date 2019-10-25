Адвокат Бутиной рассказал, чем россиянка занималась в тюрьме

Вашингтон, 25 октября. Мария Бутина отбывала наказание в американской тюрьме в Таллахасси, россиянка работала в столовой, занималась спортом и вела дневник, об этом рассказал ее адвокат Роберт Дрисколл.

«Она встает утром, <…> совершает утренние пробежки, пробегает пять миль в день (около восьми километров. — Прим. ред.). Потом идет на работу», — рассказал адвокат.

По его словам, первое время Бутина готовила в столовой еду, но в последнее время обсуживала посетителей. Вечером у россиянки было время, чтобы гулять и заниматься своими делами. В тюрьме Бутина вела дневник.

«У нее есть сотни или даже тысяча страниц текста, которые она написала в тюрьме. От руки. По-русски», — отметил Дрисколл.

Адвокат добавил, что записи хранятся у него, Бутина передавала их во время встреч или отправляла по почте. Он не знает, будет ли россиянка писать книгу на основе своего дневника.

Адвокат подчеркнул, что условия содержания в Таллахасси существенно лучше, чем в тюрьме Александрии, где россиянка содержалась до вынесения приговора. Дрисколл добавил, что друзья Марии поддерживали средства на ее счету, чтобы заключенная могла покупать доступные в тюрьме вещи, например mp3-плеер. Кроме того, раз в неделю за 7 долларов Бутина могла 45 минут говорить по видеосвязи. Она смогла поговорить с родными хотя бы через Интернет, сообщает Deita.ru.

Мария Бутина была задержана в США в июле прошлого года, ей предъявили обвинение в работе на РФ в качестве иностранного агента. По данной статье девушке грозило до 15 лет тюрьмы. 13 декабря 2018 года она пошла на сделку со следствием и признала свою вину в участии в заговоре против Соединенных Штатов, пишет «Царьград». 26 апреля этого года Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы. Россиянку должны были освободить из тюрьмы и депортировать на родину 5 ноября текущего года, но в июне ей сократили срок отбывания наказания на 10 дней. В пятницу, 25 октября, Бутина должна выйти на свободу, сообщает «Ридус».