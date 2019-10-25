Аваков заступился перед США за националистов батальона «Азов»

Киев, 25 октября. Глава МВД Украины Арсен Аваков заступился за националистов батальона «Азов», который в США хотят внести в список террористических организаций, заявив, что его личный состав выполняет служебно-боевые задачи.

Официальную позицию Киева на данный счет министр высказал на встрече с замглавы миссии США на Украине Кристиной Квин. Его возмутила «информационная кампания по дискредитации» подразделения, против которого, отметим, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Аваков объявил, что «Азов» — «законное регулярное подразделение Национальной гвардии», а его личный состав «примерно выполняет служебно-боевые задачи по защите родины». Министр назвал информационную кампанию против батальона «позорной», а сам «Азов» — «защитником Украины от российской агрессии». Доказательств своих обвинений Аваков не привел.

«Кампания о якобы распространении нацистской идеологии среди личного состава отдельного отряда специального назначения «Азов» (...) является преднамеренной попыткой дискредитировать подразделение «Азов» и Национальную гвардию Украины», — заявил Аваков в разговоре с Квин.

Он полагает, что речь идет о попытке создания кризиса в отношениях с союзниками Киева и ослабления позиции Украины на международной арене.

Напомним, «Азов» — так называемое добровольческое подразделение, которое финансировалось из частных источников и принимало участие в гражданской войне на юго-востоке Украины. Позже Киев счел, что в стране не должно быть незаконных вооруженных формирований и предложил «Азову» и ему подобным принять официальный статус, войдя в состав вооруженных сил страны.

В России в отношении бойцов «Азова» возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «похищение человека», «истязание», «применение запрещенных средств и методов ведения войны».

На днях посол России в США Анатолий Антонов рассказал об инициативе американских конгрессменов обратиться к госсекретарю Майку Помпео с просьбой объяснить, почему данное вооруженное формирование до сих пор не включено в список «иностранных террористических организаций», передает Infox.ru. По его словам, «ползучая угроза» правого радикализма выплеснулась далеко за пределы Украины и начинает вызывать беспокойство во всем цивилизованном мире.

В самом «Азове» требование включить батальон в список иностранных террористических организаций назвали «полной чушью», пишет «Газета.ru».

В разговоре с Федеральным агентством новостей кандидат исторических наук, координатор движения «Донбасс за Евразийский союз» Антон Бредихин выразил мнение, что удар по «Азову» — это удар прежде всего по Авакову, которого американцы в свое время рассматривали на роль временного управляющего Украиной, а теперь хотят «отправить на свалку истории».