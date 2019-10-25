Политолог оценил призыв Земана не искать «русских шпионов» в Чехии

Москва, 25 октября. Политолог Дмитрий Юрьев оценил позицию чешского президента Милоша Земана, который призвал контрразведку страны заняться делом вместо того, чтобы искать мифических «российских шпионов».

В эфире радио Sputnik эксперт заявил, что современная Европа «представляет собой очень причудливое политическое пространство».

«Оно как бы сплошное, но кое-где в нем возникают проблески здравого смысла. Одной из таких точек здравого смысла является президент Чехии Милош Земан», — отметил Дмитрий Юрьев.

По его словам, чешский президент уже в течение длительного времени борется с русофобскими настроения на территории дружественной РФ стране. Милош Земан является представителем того народа, который его избрал и который характеризует того самого чешского народа, который его и избирал, и для которого характерны здравый смысл, разумный подход, спокойствие.

«Он уже на протяжении длительного времени, как одинокий воин, держит оборону против бессмыслицы и нагнетания русофобских настроений на территории традиционно дружественной нам страны», — отметил эксперт.

Ранее президент Чехии Милош Земан удивился, что за шесть лет его нахождения у власти в стране не было обнаружено ни одного «российского шпиона», и раскритиковал работу Службы безопасности и информации государства.