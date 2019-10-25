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Максим Фадеев прокомментировал скандальный разрыв с Наргиз

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Максим Фадеев прокомментировал скандальный разрыв с Наргиз

Москва, 25 октября. Российский продюсер Максим Фадеев прервал молчание и дал комментарий по поводу скандального ухода Наргиз и прекращения с ней делового сотрудничества.

Во время эфира передачи «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой» продюсер заявил, что певица вынудила его расторгнуть контракт своим неадекватным поведением и завышенными требованиями, пишет «Царьград».

«Никто от меня не уходил. Контракт действовал еще два года. Я мог его не расторгать, но я принял решение», — отметил Фадеев.

В августе продюсерский центр композитора MALFA направил Наргиз документ, в котором сообщалось о расторжении контракта с лейблом после пяти лет совместной работы. Певице запретили исполнять произведения, написанные Фадеевым.

Ранее Наргиз также прокомментировала разрыв с продюсером. По ее словам, Фадеев постоянно контролировал все ее действия, а заработанные ею деньги уходили на прихоти Ольги Серябкиной. Также певица не исключает тот факт, что именно экс-участница женской поп-группы Serebro повлияла на решение Фадеева о разрыва контракта со звездой.

Кроме того, Наргиз планирует обратиться в суд с жалобой на клевету со стороны промоутера Сергея Лаврова, который ранее сообщил, что во время гастролей артистка требовала в райдере слишком роскошные условия размещения, сообщает «Утро.ру».

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