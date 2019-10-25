Бундестаг поймет необходимость отмены санкций против РФ, уверены в Госдуме

Депутаты бундестага придут к пониманию того, что санкции против России необходимо отменить, считает член комитета Госдумы по международным делам, депутат Антон Морозов.

Бундестаг ранее отклонил инициативу Левой партии о смягчении санкций в отношении России. Известно, что левые призвали федеральное правительство содействовать на уровне Европейского союза отмене продления санкций в отношении России. Представители фракции подчеркивают, что санкции «не позволяют добиться цели, не имеют смысла с точки зрения экономики, а также скорее провоцируют новые проблемы, нежели их решают».

Против инициативы левых выступили фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, Социал-демократической партии Германии, Свободной демократической партии и «зеленых», «Альтернатива для Германии» воздержалась.

Как утверждает Антон Морозов, призыв Левой партии Германии к смягчению санкционного режима в отношении России является результатом межпарламентского взаимодействия обеих стран.

«С местными депутатами ведется работа на двухсторонней основе. В интересах обоих государств смягчение санкционного режима, потому что это мешает социально-экономическому развитию. Поэтому постепенно все остальные депутаты придут к этому мнению, но не сразу, так как в западном информационном пространстве сохраняется определенный антироссийский мейнстрим», — заявил Морозов в беседе с Федеральным агентством новостей.

Парламентарий напоминает, что Россия была и остается крупным партнером для Германии в вопросе применения новых технологий.

«Мы являемся очень перспективным и стабильным рынком для немецких компаний. Поэтому они заинтересованы, чтобы все ограничения были сняты», — отметил собеседник ФАН.

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что решение бундестага отклонить предложение фракции левых о начале смягчения антироссийских санкций вызовет новые экономические потери для Германии.

Напомним, первые санкции против Москвы были введены в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Киев до сих пор считает регион украинской территорией. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».

Отметим, что в Германии уже не в первый раз звучат призывы отказаться от санкционной политики в отношении России. На прошлой неделе заместитель главы Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Штегнер заявил, что санкции не приносят пользы. Он выразил надежду на то, что в 2020 году удастся достичь продвижения по вопросу отмены антироссийских санкций. Штегнер обратил внимание на то, что если бы все зависело от Германии, то вопрос был бы решен намного быстрее. Он также призвал улучшить двусторонние отношения между Германией и Россией.