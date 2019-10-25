Глава ДНР обвинил Киев в блокировке разведения сил в Донбассе

Донецк, 25 октября. Киев заблокировал процесс разведения сил на двух пилотных участках у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Напомним, 1 октября в ходе встречи контактной группы в Минске стороны внутриукраинского конфликта договорились начать разведение сил у населенных пунктов Петровское и Золотое. Отвод сил должен был начаться 9 октября. Представители Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) неоднократно выпускали сигнальные ракеты, подтверждая свою готовность к отводу войск, однако ответа со стороны украинских силовиков не последовало, сообщает телеканал «360». Готовность ЛНР и ДНР к разведению сил зафиксировали международные наблюдатели из ОБСЕ.

Пушилин заявил, что в данном случае ДНР видит «различные инсинуации», которые долгое время использовались бывшим президентом Украины Петром Порошенко в Станице Луганской.

«Муссировались различные инсинуации по поводу семи дней тишины, которые должны были фиксировать в ОБСЕ, потом в ОБСЕ раз за разом фиксировали эти семидневные промежутки, но Украина говорила, что ОБСЕ, может, просто не слышит, но наши представители вооруженных сил слышали», — сказал глава ДНР в беседе с РИА Новости.

По словам Пушилина, из-за этого семидневный период тишины приходилось каждый раз отсчитывать заново, и в итоге этот цикл повторялся более 80 раз. Глава ДНР отметил, что Киев сейчас сделал некоторые шаги по разведению сил в Станице Луганской, но заблокировал аналогичный процесс в Петровском и Золотом.

«Если говорить о намерениях или об обещаниях, то можно было бы говорить о положительной динамике. Но как это выполняется, увы, стагнация, в ее самом ярком проявлении, мы видим сейчас. Всему виной Украина», — заключил Пушилин.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда в стране произошел государственный переворот. Жители Донбасса отказались подчиняться новым властям, и в регионе образовались две республики — ДНР и ЛНР. В ответ Киев ввел в Донбасс войска.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил внутриукраинский конфликт с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, сообщает Infox.ru. Оба лидера назвали «нормандский формат» ключевым для разрешения ситуации в Донбассе.