Загорский запретил сравнивать людей из окружения Началовой с героями его фильма

Москва, 25 октября. Режиссер фильма «Я буду рядом» Андрей Загорский заявил, что герои его картины могут напоминать людей из окружения певицы Юлии Началовой, однако они не являются прототипами персонажей ленты.

Загорский рассказал подробности о своем проекте. Как оказалось, главный саундтрек к фильму написала композитор Валерия Лесовская, которая пишет песни для звезд российской эстрады, в частности Филиппа Киркорова и Николая Баскова. В этом фильме композитор впервые попробует себя в роли актрисы и сыграет героиню Ирину Барковскую.

Кроме Лесовской в съемках примут участие финалистка конкурса «Минута славы» Мирабелла Стрельцова, а также ведущий Первого канала Алексей Шаранин.

Загорский подчеркнул, что его фильм рассказывает не о Началовой, а о девушке из провинции, которая всего добилась сама — без продюсеров и связей. Главную героиню зовут Юлия Качалова.

Режиссер запретил сравнивать героев его картины с реальными людьми.

«Я четко пояснил, что роль звезды российской эстрады Анны Борисовны будет исполнять Мирабелла Стрельцова – финалистка конкурса «Минута славы», — приводит его слова Nation News, — а про Аллу Пугачеву, которую все подхватили, никто речи не вел».

По сюжету главная героиня приезжает покорять Москву из Нижнего Новгорода. Первый шаг ей помог сделать отец — сотрудник филармонии, который отправил на конкурс детской песни в столицу кассету с записью девочки. После этого в семье раздается звонок из Москвы: Качалова прошла предварительный отбор. Девочка выигрывает этот конкурс, после этого ее берет под свое крыло Барковская — известная российская певица.

«Это очень насыщенный концентрат, который я не знаю, во что выльется, но это будет полнометражная картина на два – два с половиной часа, — рассказал Загорский. — Есть очень много задумок, идей, конечно, что-то у нас будет резаться при монтаже картины».

Режиссер добавил, что до выхода официального трейлера фильма команда, работающая над созданием «Я буду рядом», старается давать минимум информации о будущей ленте.

Напомним, 38-летняя певица Юлия Началова скончалась 16 марта этого года в одной из московских больниц. Причиной смерти артистки стало серьезное заболевание, которое привело к заражению крови. Началова похоронена на Троекуровском кладбище.

Ранее ФАН опубликовало эксклюзивный инструментальный трек, написанный Загорским специально к кинокартине «Я буду рядом».