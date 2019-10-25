Росконтроль назвал лучшую гречневую крупу

Москва, 25 октября. Эксперты Росконтроля проверили гречневую крупу пяти популярных российских производителей и назвали лучшую из них. Результаты исследования размещены на официальном сайте организации.

В тестировании приняли участие марки Makfa, Prosto, «Агро-Альянс», «Увелка» и «Алтайская сказка». Как сообщили специалисты по итогам анализа, все образцы прошли прошли испытание на безопасность употребления.

При этом, по их словам, улучшилось качество продукции: процент доброкачественных ядер оказался высоким во всех образцах, а различные примеси обнаружили в минимальном количестве. Содержание токсичных элементов также оказалось ниже максимально допустимого уровня.

Как отмечает «Вечерняя Москва», для длительного хранения подходит гречневая крупа, массовая доля влаги в которой, согласно ГОСТу, не более 13%. Кроме «Увелки», все марки уложились в это требование.

В целом, наибольшее число баллов набрали «Агро-Альянс» и «Увелка». В итоге проведенного исследования Росконтроль рекомендовал к покупке все образцы, пишет «ФедералПресс».

Напомним, в начале недели поставщики предупредили россиян о повышении цены на гречку. По их словам, стоимость на крупу может измениться как на 20-25%, так и на все 50%. Однако многие эксперты заверили, что волноваться о дефиците или заоблачных ценах не стоит.

Как отметил в разговоре с Федеральным агентством новостей экономист Василий Колташов, какая-то причина для повышения цен на продукты всегда будет находиться. Стабилизировать стоимость гречневой крупы, по его мнению, могут субсидии от правительства.

Минсельхоз РФ, комментируя информацию поставщиков, назвал ситуацию на рынке гречневой крупы стабильной.