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Россия

Матвиенко попросила правительство отремонтировать больницу для строителей БАМа в Тынде

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Матвиенко попросила правительство отремонтировать больницу для строителей БАМа в Тынде

Москва, 25 октября. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к правительству РФ с просьбой посодействовать капитальному ремонту больницы в Тынде, где проживают строители БАМа.

Матвиенко попросила премьер-министра РФ Дмитрия Медведева выделить 170 млн рублей на ремонт больницы в Тынде. О катастрофической ситуации рассказал бригадир стройки БАМа, Герой Соцтруда Иван Варшавский в ходе выступления в Совфеде. По словам Варшавского, население Тынды сократилось вдвое, город включен в список моногородов «с риском ухудшения социально-экономического положения». Он отметил, что в больнице не хватает специалистов, на ремонт медучреждения выделили в пять раз меньше средств, чем необходимо, сообщает «Парламентская газета».

«Нам, представителям власти, стыдно должно быть перед этими людьми, которые работали в суровых условиях и строили важнейший для страны проект», — заявила Матвиенко.

Глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский рассказал, что в правительстве быстро отреагировали на просьбу спикера Совфеда, Медведев уже дал положительную резолюцию. Однако теперь нужно добиваться конкретных шагов и претворения в жизнь.

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