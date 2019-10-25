Киев накрыл ядовитый смог, горожане болеют и задыхаются

Украину накрыл смог, который грозит тысячам граждан тяжелыми отравлениями и респираторными заболеваниями. В Киеве ядовитый туман, пахнущий какими-то химикатами, буквально расползся по улицам и площадям. Пока жители столицы массово жалуются на головные боли и тошноту, власти говорят, что «ничего страшного не происходит, скоро смог рассосется сам».

По словам ученых, вероятные причины коллапса — это промышленные выбросы, горение торфяников и привычка украинцев осенью массово сжигать листву. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из задымленной украинской столицы.

Киевляне и жители других крупных украинских городов продолжают жаловаться на смог: он буквально окутал улицы мегаполисов, из-за него у украинцев першит в горле, слезятся глаза и раскалывается от боли голова. По данным местных экологов, проблемы с качеством воздуха начались еще в начале текущей недели, однако в последние два дня, когда город накрыли плотные туманы, наступило полное безветрие, смог стал настоящим бедствием для киевлян. Украинцы спасаются от бедствия с помощью медицинских масок.

«Вот уже несколько дней Киев — это город с самым грязным воздухом в мире, он опережает промышленные города Китая. Поэтому ходить по городу без маски — настоящее самоубийство», — пишет пользователь Евгений в Instagram.

Другие жители столицы рассказывают, что по вечерам в буквальном смысле можно видеть, чем они дышат.

«Мы возвращались с левого берега после футбольного матча. Когда вышли из паба на улицу, то просто потеряли дар речи — в густом смоге практически ничего не было видно. Такси мы искали более десяти минут, в итоге позвонили подъехавшему водителю и попросили его посигналить. Такое, если честно, и не вспомню, когда было в последний раз. Было четко видно, какой гадостью мы дышим», — поделился пользователь Виктор.

«Нам хоть кто-то скажет, что с воздухом? Почему власти делают вид, что все в порядке, а большинство моих знакомых жалуются на нестерпимые головные боли?» — пишет киевский бизнесмен Гарик.

Другие украинцы сообщают еще об одном из источников проблем — сельские жители массово сжигают листья, кидая туда пластик и мусор.

«У нас в Полтавской области буквально дышать нечем — соседи жгут листья целый день, хоть говори им, хоть не говори, — пишет пользователь Янина. — Да и фермеры тоже по ночам сжигают все на своих полях. Один сосед так расстарался, что чуть хату свою не спалил, вовремя заметили, потушили. И вы думаете, он перестал жечь листья? Нет, через пару дней пришел в себя — и снова за свое».

Жгут листья и под Киевом.

«По Обуховской трассе проехать невозможно, ничего не видно. Житомирская трасса к вечеру местами затянута дымом от костров так, что автомобили скорость снижают. Под Житомиром один фермер жег траву и листья, кидал туда даже пластик и все, что нашел на своем поле. В итоге что-то хорошо бабахнуло, и он попал в больницу», — пишет Евгения из Киевской области.

Тем временем в пресс-службе украинского правительства отмечают, что «качество воздуха находится в пределах сезонной нормы». При этом в правительстве подчеркнули, что «в целом воздух в украинских городах является относительно чистым и безопасным».

«Тем не менее Гидрометцентр зафиксировал значительные выбросы в промышленных городах, в частности в Мариуполе, Днепре и Запорожье. Основным источником загрязнения являются выбросы предприятий, а в других городах — автомобильный транспорт. Кроме того, сейчас на Украине зафиксировано шесть очагов тления торфяников. Два из них — в Киевской области, по одному — в Житомирской, Полтавской, Черниговской и Черкасской областях».

Кроме того, в правительстве напомнили, что серьезно ухудшает экологическую обстановку сжигание опавшей листвы. Однако в целом, считают власти, ситуация далека от критической. И особо волноваться за свое здоровье украинцам не стоит.

Специалист Центра экологических инициатив «Экодия» Алена Мискун считает, что все далеко не в порядке: загрязнение воздуха в Киеве стало критическим. По ее словам, основными источниками столь сильного загрязнения воздуха могут быть горение торфяников и массовое сжигание листьев. А во Всеукраинской экологической лиге говорят, что показатели загрязнения атмосферы в Киеве определяются как «вредные для уязвимых групп». У многих людей могут обостриться респираторные заболевания.

«В первую очередь высокая концентрация углекислого газа, которую зарегистрировали на Украине, связана со сжиганием сухой травы и опавших листьев. При горении выделяются и попадают в воздух пестициды, радионуклиды, пыль, окись азота, угарный газ, тяжелые металлы, накопленные растениями. Кроме того, вместе с растениями наши граждане, к сожалению, всегда сжигают пластик, резину, полиэтилен, который при горении выделяет канцерогены. А также такое опасное вещество, как бензопирен», — сообщили экологи.

Также в Экологической лиге отмечают, что свой вклад в ситуацию вносят и выбросы промышленности и автотранспорта. Вредит экологии и работа отопительных предприятий, котельных. В атмосферу попадают части несгоревшего топлива, оксид азота, сера, сажа, канцерогенные вещества. По словам синоптика Натальи Диденко, такому повышению концентрации вредных веществ способствует и погода.