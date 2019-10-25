Госдума предложила ограничить рекламный блок в кинотеатрах

Москва, 25 октября. Реклама перед показом фильма в кинотеатре не должна превышать десяти минут. Так считает заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

По его мнению, в настоящее время рекламный блок занимает слишком много времени.

«Формат, где 15-20% рекламы, для фильма в кинотеатре неприемлем, потому что это слишком долго», — сообщил в интервью Агентству городских новостей «Москва» Свинцов.

Депутат считает, что показывать большое количество рекламы зрителю, который пришел в кинотеатр ради фильма, — несправедливо. Политик отметил, что лично стал свидетелем того, что реклама перед сеансом шла около 20 минут.

«Сейчас это и коммерческая реклама, и десятки тизеров фильмов. Особенно сложно такое выдержать детям, поход в кинотеатр превращается из праздника в мучение», — отметил замглавы комитета Госдумы.

Ранее Законодательное собрание Санкт-Петербурга выступило с инициативой об установлении максимального времени, которое может занимать реклама перед началом показа фильма, сообщает «5 канал».

Депутаты Госдумы также предложили ужесточить контроль за российским кино. Корреспондент Федерального агентства новостей в общении с политиками выяснил, какие фильмы, по их мнению, должны показывать в кинотеатрах.