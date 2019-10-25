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Британские эксперты показали жуткие последствия 20 лет работы в офисе

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Британские эксперты показали жуткие последствия 20 лет работы в офисе

Москва, 25 октября. Британские эксперты показали, как будет выглядеть человек, 20 лет проработавший в офисе. О результатах исследования и проекта они рассказали на канале в YouTube.

Ученые решили наглядно продемонстрировать опасность работы в офисе и создали модель женщины, которая два десятка лет проработала в офисе. Так, эксперты по охране труда опросили более трех тысяч офисных работников из Германии, Франции и Великобритании и выяснили, какие проблемы со здоровьем они чаще всего испытывают. Среди самых распространенных недугов значатся боли в спине и глазах, мигрени, лишний вес и нарушение зрения.

 

Эксперты проанализировали полученные данные и сделали модель из воска, на которой наглядно продемонстрировали все жуткие последствия работы в офисе. У женщины по имени Эмма проблемы со спиной — серьезное искривление позвоночника из-за нахождения перед монитором компьютера в сгорбленной позе, пишет «Вечерняя Москва». Кроме того, у Эммы проблемы со зрением, о чем свидетельствуют покрасневшие глаза, лишний вес, отекшие ноги и запястья, сыпь на руках и экзема от постоянного стресса, волосы в ушах и в носу, бледная кожа из-за недостатка естественного освещения, отмечает «Царьград».

Один из авторов проекта Уильям Хайэм отметил, что если не изменить ситуацию сейчас, то к 2040 году работники офиса будут выглядеть примерно так же, как Эмма.

«Для Эммы уже слишком поздно, но те, кто работает в офисе сейчас, могут сделать очень много для того, чтобы улучшить свою жизнь», — объяснил он.

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