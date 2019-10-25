Сенатор отреагировал на заявление Киева о готовности к переговорам по «возвращению» Крыма

Сенатор Сергей Цеков заявил, что Москва может провести переговоры с Киевом только на предмет признания Крыма составной частью РФ.

Ранее стало известно, что официальный Киев готов к проведению переговоров о «возвращении» Крыма. Соответствующее заявление опубликовано на сайте украинского внешнеполитического ведомства. В нем Киев заявляет о готовности к саммиту «нормандской четверки», а также к проведению консультаций в любом формате, которые помогут Украине «вернуть» Крым.

«В соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву именно Украина является прибрежным государством в Черном и Азовском морях, Керченском проливе, в водах, прилегающих к украинскому Крыму», — значится в заявлении.

Комментируя заявление МИД Украины, член Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что «Киев уже давно должен был смириться с тем, что никакого возврата Крыма в состав Украины не будет».

«Переговоры могут быть только об одном: о том, как Украине признать Крым составной частью Российской Федерации. В Киеве также могут успокоить собственный народ, пусть это и не просто, так как он находится под влиянием националистов, а также серьезно задуматься над той ситуацией, когда мы находились в составе Украины с 1954 года. Тогда нас (Крым. — Прим. ФАН) подарили Украине безо всякого референдума, еще можно вспомнить 1991 год, когда нам не дали возможности самостоятельно определить свою судьбу при распаде Советского Союза. Ну и вспомнить 2014 год, когда мы провели абсолютно легитимный референдум и уже потом обратились к Российской Федерации с просьбой принять в свой состав», — говорит сенатор.

Член Совета Федерации также добавил, что после всех «приключений», которые происходили с жителями Крыма, Киев может не рассчитывать, что полуостров когда-нибудь вернется в состав Украины.

«Шансов у Украины вернуть Крым в свой состав нет и никогда не будет. Но для того, чтобы выстраивать нормальные отношения с Россией, для того, чтобы заниматься внутренними проблемами, ей действительно надо разработать какой-то план по признанию Крыма российской территорией. Хотя, в общем-то, нам и хлопоты эти не нужны, но мы можем помочь украинской власти совершить этот правильный и стратегически важный для Украины шаг. Они нас разрушали, грабили и, собственно говоря, только издевались над нашим языком, культурой и историей. Так что Крым российский — и точка», — заключил Сергей Цеков.

Напомним, Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам проведенного там референдума. Президент Российской Федерации Владимир Путин в 2016 году заявлял, что вопрос принадлежности Крыма окончательно закрыт. В начале октября МИД РФ заявил, что Россия не будет обсуждать тему принадлежности Крыма ни в рамках «нормандского формата», ни на каких-либо других площадках.