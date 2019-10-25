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Военная полиция России контролирует отвод курдов-террористов в Сирии

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Военная полиция России контролирует отвод курдов-террористов в Сирии

Дамаск, 25 октября. Патрули российской военной полиции начали свое движение на севере Сирии: они вышли из аэропорта Камышлы и пошли на запад, к турецкой границе, в район города Амудах. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Эти патрули впервые прибыли в провинцию Хасака после российско-турецкого соглашения в Сочи. В связи с этим был проведен разведывательный рейд для установки пунктов пограничного контроля, сообщили полевые источники.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Напомним, что в начале этой недели между турецкой и российской сторонами был подписан меморандум о взаимопонимании, который предполагает беспрецедентные меры, позволяющие установить мир на всей территории северо-восточной Сирии. В среду, 23 октября, на сирийскую сторону границы была введена российская военная полиция, а также сирийские пограничники. Их главная задача — проконтролировать вывод курдских радикалов, который должен завершиться не позднее чем через 150 часов.

После этого сирийские и турецкие войска начнут совместное патрулирование. Таким образом, можно сказать, что переговоры президента России Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прошли успешно. Россия сыграла ключевую роль в урегулировании ситуации во всем регионе, что было признано в том числе и западными СМИ.

Стоит отметить, что сирийские мирные жители также активно выступают против курдских террористов, которые в принудительном порядке заставляют их воевать в рядах так называемых «Демократических сил Сирии», а в случае отказа отправляют в тюрьму и требуют выкуп с родных. Кроме того, курдские радикалы закрывают все государственные сирийские школы, лишая детей нормального образования. Вместо этого они предлагают учить свой язык и приобщаться к своей культуре, даже если это против оли сирийского народа. 

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