Бывший муж Заворотнюк показал уникальные видео с актрисой

Москва, 25 октября. Олаф Шварцкопф, бывший супруг актрисы Анастасии Заворотнюк, поделился видео с актрисой и рассказал о своих чувствах к ней.

Заворотнюк и военный летчик немецкого происхождения Шварцкопф расстались около 20 лет назад. После этого они не общались, однако после новостей о проблемах звезды сериала «Моя прекрасная няня» со здоровьем, он решил исправить эту ситуацию. В эфире передачи «Пусть говорят» первый муж актрисы показал уникальные видео с ней.

На одном из роликов юная Заворотнюк хвастается тем, что снимается в кино.

«Я всегда живая, — произносит она. — Господи, слава тебе. Дай мне еще пожить лет 20–30».

На другом видео женщина вспоминает их свадьбу. Заворотнюк признается, что в ЗАГСе ее трясло от смеха, когда она смотрела на играющих на скрипках девушек в очках.

«И мне кто-то говорит: «Вы теперь навеки муж и жена. И дай вам бог, чтобы у вас было 100 детей. И чтобы они были похожи на вас». А я думаю: «Да не приведи Господи», — шутит актриса.

Бывший муж признался, что до сих пор любит Заворотнюк, несмотря на то, что у нее уже другая семья. У Шварцкопфа есть вырезки из газет со звездой, которые он собирал многие годы.

«Она, конечно же, остается в моем сердце, — констатировал он. — Мне нравилось снимать ее и все, что происходит вокруг».

Первый муж, как и большинство поклонников актрисы, не знает, что на самом деле происходит с ее здоровьем.

«Я знаю, что она — сильный человек, — отметил он. — Я не хочу, чтобы ее младший ребенок рос без мамы».

Напомним, слухи о болезни Заворотнюк появились этим летом, когда актриса перестала появляться на публике. По некоторым данным, у звезды диагностирована четвертая стадия рака мозга. Ранее актриса Александра Яковлева прокомментировала слухи о болезни Заворотнюк.