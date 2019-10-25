Заворотнюк и ее семью активно поддерживают больные раком россияне

Москва, 25 октября. Россияне, у которых медики выявили онкологию, активно поддерживают заслуженную артистку РФ Анастасию Заворотнюк и ее родных. Об этом рассказала семья актрисы.

По словам родственников Заворотнюк, в свое время в поддержке и внимании артистки нуждались дети, заболевшие тяжелым недугом. Они мечтали встретиться со звездой сериала «Моя прекрасная няня», а Заворотнюк не могла ответить отказом.

Как отметили близкие актрисы, терапия положительными эмоциями — весьма действенное средство. Теперь некоторые из этих детей уже выросли, справились с раком и сами оказывают поддержку нуждающимся в ней людям.

«Спасибо, мы любим и помним абсолютно каждого!» — говорится в сообщении на странице поддержки Заворотнюк в социальной сети Instagram.

По словам членов ее семьи, сейчас артистке и ее близким пишут те, кто в настоящее время борется со страшной болезнью, передает «ФедералПресс»

«Удивительные люди, которым в своей такой непростой ситуации хватает души, чтобы сопереживать другим», — написали родные актрисы, поблагодарив всех неравнодушных.

Как напоминает Infox.ru, информация о том, что Заворотнюк тяжело больна, появились в прессе в начале сентября. Фанаты стали переживать, поскольку актриса пропала из социальных сетей, перестала появляться на публике.

СМИ предположили, что медики диагностировали четвертую стадию рака головного мозга, и начали перебирать причины, по которым болезнь могла произойти. Однако официально родные артистки не комментируют ее состояние. В связи с этим вокруг звезды сериала «Моя прекрасная няня» появляется все больше и больше слухов.

Как заявила ранее пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева, если артист тяжело болен, то у родственников звезды экрана есть два варианта поведения — это постоянные публикации или полное молчание. Семья Заворотнюк, на ее взгляд, не должна устраивать пресс-конференций для представителей СМИ.