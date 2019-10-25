Власти Крыма рассказали, как помогают Сирии

Симферополь, 25 октября. Крым оказывает помощь сирийским властям в поисках поставщиков оборудования из Чехии. Об этом сообщил заместитель председателя совета министров Крыма Георгий Мурадов.

Министр уточнил, что власти полуострова скооперировались с Сирией с целью предложения чешским предприятиям вариантов возобновления поставок оборудования, в настоящее время необходимого для восстановления разрушенной сирийской экономики, пишет газета «Взгляд».

«Сирия имеет большие объемы чешского оборудования на своих объектах. И поскольку эта страна, как и Крым, под санкциями, ей нужно найти какие-то пути восстановления поставок», — сообщил Мурадов.

Напомним, что в настоящее время в отношении Сирии и Крыма действует эмбарго со стороны ЕС.

Европа ввела пакет санкций против Сирии в 2011 году. Он почти полностью запрещает европейским бизнесменам торговое взаимодействие с арабской республикой, в первую очередь по вопросам нефти.

В отношении Крыма страны ЕС ввели санкции после референдума в 2014 году, в результате которого 96% жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. С тех пор ограничительные меры продлеваются. Ранее глава комиссии Совфеда по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что Евросоюз устал от санкционного режима и желает начать новый цикл отношений с Россией.