Эксперты рассказали, как приобрести дешевые путевки в Турцию

Москва, 25 октября. Продажа путевок в Турцию на лето 2020 года стартовала в России. Об этом сообщили в российской Ассоциации туроператоров (АТОР), отметив, что раннее бронирование позволяет приобрести дешевые путевки на турецкие курорты.

«Цены на отели по раннему бронированию Турции в этом году выставлены значительно раньше, чем годом ранее. Тогда акция стартовала в ноябре», — рассказала руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова.

Эксперты АТОР уточнили, что сейчас можно приобрести путевку в Турцию со скидкой на проживание в отеле до 50%. По некоторым направлениям максимальная скидка будет действовать до конца октября, однако есть отели, в которых низкая стоимость сохранится при бронировании до 30 ноября текущего года. Со временем размер скидки будет постепенно снижаться. Кроме того, представители многих туроператоров (PEGAS Touristik, TUI, ANEX Tour, Coral Travel) отмечают, что во время сезона 2020 года отели поднимут стоимость проживания на 5–15%, так как это происходит ежегодно.

По данным АТОР, раннюю продажу путевок в Турцию на следующее лето открыли уже практически все ведущие операторы, которые работают на данном направлении. Туроператоры положительно оценивают продажи в рамках раннего бронирования. Эксперты ожидают, что спрос увеличится на 30% по сравнению с 2018 годом, пишет «АиФ».

Также специалисты сообщили, что среди россиян наиболее популярны туры на 10-11 дней. Средняя стоимость такой путевки на одного человека составляет от 45 до 50 тысяч рублей.

Ранее российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции, пишет ForPost. Россияне могут отправиться на китайский остров Хайнань, на котором появились отели, работающие по системе all inclusive, сообщает телеканал «360».