Токио, 25 октября. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в пятницу принес извинения перед японским народом за назначение министра экономики, торговли и промышленного Иссю Сугавары. Об этом он заявил во время общения с журналистами по итогам заседания кабинета министров, на котором Сугавара подал прошение об отставке.

Главу ведомства обвиняют в мелком подкупе избирателей. Как уточнил Абэ, ответственность за назначение министра лежит на нем. Абэ извинился перед Японией за назначение министра, обвиняемого в подкупе избирателей.

«Я приношу японскому народу свои глубочайшие извинения», — сказал он.

Кроме того, он добавил, что принял отставку Сугавары. Новым министром экономики, торговли и промышленности Японии станет ветеран правящей Либерально-демократической партии Хироси Кадзияма.

Ранее в правительстве Страны восходящего солнца позитивно оценили итоги прошедших во Владивостоке переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Путин и Абэ во время встречи в Осаке отметили серьезное продвижение в развитии двусторонних отношений по многим направлениям.

Абэ в ходе переговоров с российским лидером подчеркнул, что совсем недавно прошла церемония завершения перекрестных годов России и Японии, которые проводились впервые в истории. Благодаря этим мероприятиям, как подчеркнул премьер-министр, Москва и Токио укрепили и активизировали сотрудничество двух стран.

Кроме того, впервые за девять лет прошел японо-российский совет губернаторов. Абэ отметил, что одна из главных целей на сегодня — увеличить поток людей между двумя странами как минимум до 400 тысяч человек к 2023 году.