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Легкие дроны смогут летать на высоте до 150 метров без согласования

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Легкие дроны смогут летать на высоте до 150 метров без согласования

Москва, 25 октября. Владельцы дронов весом от 250 г до 30 кг смогут запускать их на высоте до 150 м без согласования с авиавластями. Об этом сообщили в министерстве транспорта РФ.

В Минтрансе сообщили, что легкие дроны смогут летать без согласования в светлое время суток над землей или водой. При этом квадрокоптер должен обязательно оставаться в поле зрения оператора. Все устройства должны быть поставлены на учет в Росавиации, сообщают «Известия».

Тем не менее в ряде случаев разрешение на полеты дронов все же потребуются. Например, владелец аппарата должен получить разрешение на полеты в районе диспетчерских зон, аэродромов, зон ограничения полетов, в местах проведения публичных и официальных спортивных мероприятий. На данный момент в России около 50 тысяч квадрокоптеров, заявки на регистрацию подали владельцы 3,2 тысячи из них.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС в Петербурге спасли подростка, застрявшего на дереве из-за дрона. Подросток застрял на дереве, пытаясь снять с ветки дрон в Муринском парке.

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