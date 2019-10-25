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Глава Приморья отказался от повышения зарплаты

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Глава Приморья отказался от повышения зарплаты

Владивосток, 25 октября. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко отказался от повышения расходов на губернаторское содержание. Зарплата главы региона должна была вырасти почти на 230 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщила пресс-служба администрации Приморья.

В октябре в краевой парламент Приморья был внесен законопроект о бюджете на 2020 год. Бюджет на следующий год предусматривал зарплату губернатора в 7 255 638 рублей, что на 2 258 226 рублей больше текущего года. Таким образом, зарплата губернатора должна была повыситься более чем на 225 тысяч рублей в месяц – с 374 784 до 604 636,5 рублей (до вычета налогов).

Кроме того, почти вдвое предлагалось увеличить и зарплаты вице-губернаторов. В текущем году выплаты 11 вице-губернаторам составляют 47 037 757 рублей, в бюджете на следующий год заложено 104 879 149 рублей. Таким образом, зарплата одного вице-губернатора может вырасти с 356 346 рублей до 794 539 рублей в месяц.

В пресс-службе администрации Приморья отметили, что в 2020 году расходы на содержание губернатора не превысят аналогичные расходы с момента избрания главы региона, пишет Deita.ru.

«Олег Кожемяко принял решение об отказе от расчетных доплат и сохранении расходов на содержание губернатора Приморского края на прежнем уровне», — заявили в пресс-службе.

Ранее иркутский губернатор Сергей Левченко объяснил решение повысить себе зарплату до 27 тысяч рублей. Он сообщил, что повышение оклада губернатора региона необходимо для роста зарплат сотрудников бюджетных организаций

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