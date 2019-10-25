Самые большие в России штрафы за нарушение ПДД платят москвичи и красноярцы

Москва, 25 октября. Размер среднего платежа за нарушение правил дорожного движения среди российских автомобилистов вырос за год. Об этом сообщается в исследовании «Яндекс.Деньги».

Так, в среднем автомобилист в России платит по штрафам ГИБДД 531 рубля за год (ранее этот показатель составлял 496 рублей). Чаще всего штрафы получают жители Москвы (582 рубля), Красноярска (579 рублей) и Самары (531 рубль). Меньше всего ПДД нарушают водители в Волгограде (436 рублей), Омске (449 рублей) и Нижнем Новгороде (453 рубля).

Эксперты «Яндекс.Деньги» предположили, что автомобилисты в указанных городах экономят на штрафах, оплачивая их со скидкой в 50% в первые 20 дней после нарушения правил на дорогах.

Что касается бензина, то в среднем по России автомобилисты за раз заправляются на 819 рублей. Больше всего денег на АЗС оставляют жители Омска (1 204 рублей), Перми (1 196 рублей) и Москвы (1129 рублей). За СТО и ремонт автомобиля россияне в среднем отдают 4 270 рублей, за шиномонтаж и автомойку — 940 рублей.

Всего стоимость товаров для транспортных средств и услуг для водителей выросла за год на 22%, пишет «Газета.ру».

Исследование проводилось среди пользователей «Яндекс.Денег», проживающих в городах-миллионниках. Учитывались платежи россиян в период с января по октябрь 2018 и 2019 года.