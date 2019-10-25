Малоимущим должникам в РФ предлагают сохранить прожиточный минимум

Москва, 25 октября. Законопроект, который позволит сохранить доходы заемщика на уровне прожиточного минимума без учета объема задолженности перед банком, предлагают разработать в РФ. Соответствующий проект решения Совета законодателей ФС рассмотрят на заседании президиума 25 октября.

С точки зрения парламентариев, при взыскании долгов важно обращать внимание на положение граждан, их здоровье и наличие на иждивении детей и пожилых людей. Эксперты считают, что эта мера является гуманной, однако контролировать ее сложно. Ранее по поручению президента РФ Владимира Путина были приняты меры социальной поддержки, в том числе снижение ставки по ипотечным кредитам до 8%, субсидирование ставки до 6% для семей с двумя и более детьми, введение «ипотечных каникул».

Однако авторы проекты считают, что необходимо продолжить делать шаги в этой области, так как человек может оказаться в разных жизненных обстоятельствах, которые «используют не только коллекторы, но и так называемые черные кредиторы». Законодатели предлагают разработать закон о закреплении принципа сохранения доходов должника. Глава комиссии Совета законодателей по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству Игорь Мартынов отметил, что принципиально важно заниматься решением проблем защиты заемщиков.

«Не случайно еще одной мерой, которую предложит Совет законодателей, станет предоставление права «на ипотечные каникулы» гражданам, направляемым на прохождение военной службы по призыву. Мы предлагаем обсудить ее с экспертным сообществом, а затем на законодательном уровне внести в перечень трудных жизненных ситуаций», — цитируют «Известия» Мартынова.

Минэкономразвития в декабре 2018 года предложило при взыскании долгов с россиян оставлять им доходы в размере прожиточного минимума. Однако эта инициатива поддержки не нашла. По словам аналитика, ГК «Финам» Алексея Коренева, предложение парламентариев выглядит «вполне гуманно», однако проконтролировать процесс будет весьма затруднительно.

«Огромная часть наших сограждан имеют незадекларированные доходы, подрабатывая где-то еще, получая зарплату в конвертах, занимаясь какой-то частной деятельностью и так далее», — объяснил эксперт.

Алексей Коренев обратил внимание на то, что предложение имеет свои плюсы, так как многие должники с низким доходом, действительно, не защищены. Собеседник издания также объяснил, почему опасения банков насчет существенного сокращения потребкредитования преувеличены.

«В соответствии с новыми требованиями Банка России кредитные учреждения, принимая решение о выдаче займа, обязаны учитывать такой параметр, как предельная долговая нагрузка на заемщика, что заметно ужесточает кредитный скоринг», — заявил Коренев.

С точки зрения руководителя центра по работе с законодательными инициативами банка «Открытие» Сергея Селезнева, соответствующая инициатива является неоднозначной.

«Очевидно, что она направлена на борьбу с закредитованностью наименее обеспеченных слоев населения, и это намерение следует поддержать. Однако бороться, на наш взгляд, нужно в первую очередь с причинами обеднения, а уже потом — с его последствиями, — считает эксперт.

Начальник управления по работе с просроченной задолженностью физических лиц «Ак Барс Банка» Ильфат Шарыпов рассказал, что основным источником погашения долгов является удержание из доходов человека. По его словам, принятие закона усложнит для банков процесс взыскания долгов, при этом будут намного строже подходить к определению рисков платежеспособности клиентов.

Банк России подсчитал, что кредитная нагрузка населения в 2019 году превысила пик 2013–2014 годов. Как отмечает «Газета.ru», это зафиксировано в 2/3 российских регионов. Так, глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что у 15% российских заемщиков более 70% дохода уходит на оплату долгов.