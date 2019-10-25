Эксперты Роскачества рассказали, как выбрать томатный сок

Москва, 25 октября. Эксперты Роскачества рассказали, как правильно выбрать томатный сок. Рекомендации были подготовлены в преддверии исследования этого напитка, сообщили в пресс-службе организации.

По данным аналитического агентства AC Nielsen, томатный сок является самым популярным овощным соком не только в России, но и во всем мире. В ходе предстоящего исследования этого напитка специалисты изучат 15 марок томатного сока по 30 показателям качества и безопасности. Также эксперты проверят сок на содержание полезных веществ и витаминов и оценят достоверность маркировки продукта, пишет «Вечерняя Москва».

Как рассказали в Роскачестве, при выборе томатного сока нужно обратить внимание на название продукта. В упаковке может быть не только сок, но и нектар, а также сокосодержащий напиток. Эти виды товара отличаются процентным содержанием сока. При изготовлении концентрированного сока из жидкости, отжатой из плодов, удаляют 50% воды. В нектаре содержится от 20% до 50% сока, а в сокосодержащем напитке — не менее 10% сока. Эксперты подчеркивают, что ни один из этих продуктов не должен содержать консерванты, сообщает «Царьград».

В Роскачестве отметили, что на упаковке томатного сока должна быть указана следующая информация: наименование, состав, объем, дата изготовления, срок годности, рекомендуемые условия хранения, в том числе после вскрытия упаковки, показатели пищевой ценности, рекомендации или ограничения по использованию, а также название и местонахождение производителя, пишет «ФедералПресс». Кроме того, на упаковке должен стоять единый знак обращения продукции на рынке стран, являющихся членами Таможенного союза.

Ранее Росконтроль назвал лучшие томатные соки на российских прилавках. Эксперты проверили семь брендов по 40 параметрам.