Москва, 25 октября. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что решение бундестага отклонить предложение фракции левых о начале смягчения антироссийских санкций вызовет новые экономические потери для Германии. Об этом он сообщил в Twitter.

По его словам, Германия уже потеряла 100 миллиардов евро в результате санкций. Пушков оценил решение бундестага не отменять антироссийские санкции.

«Когда политика стоит дорого и не дает результатов, ее меняют на другую. В Берлине пока не созрели», — написал он.

Бундестаг отклонил предложения оппозиционных партий отменить антироссийские санкции и взять курс на сближение с Москвой.

В повестке дня заседания бундестага было два вопроса об отношениях с Россией. Партия «Левые» предложила отказаться продлевать санкции против России, а фракция партии «Альтернатива для Германии» вынесла вопрос «За новую политику в отношении России — кооперация вместо конфронтации», в котором содержались разные меры по укреплению сотрудничества с Москвой по различным направлениями.

Оба предложения комитет по международным делам изначально рекомендовал к отклонению. После завершения дебатов депутаты проголосовали в соответствии с рекомендациями комитета.

В ходе дебатов член фракции «Левые» Клаус Эрнст обратил внимание депутатов на то, что антироссийские санкции действуют пять лет, однако «никакого влияния они не возымели». Наоборот, потери мировой экономики от санкций против России составили 300 млрд долларов. Потери Германии, по его словам, составляют 770 млн долларов в месяц.

Бундестаг отклонил предложение фракции левых о начале смягчения санкций против России. ФРГ уже потеряла более 100 млрд евро в рез-те санкций. Их продление выльется в новые потери. Когда политика стоит дорого и не даёт результатов, ее меняют на другую. В Берлине пока не созрели. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 24, 2019

Первые санкции против Москвы были введены в 2014 году после вхождения Крыма в состав России. Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Киев до сих пор считает регион украинской территорией. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».

Отметим, что в Германии уже не в первый раз звучат призывы отказаться от санкционной политики в отношении России. На прошлой неделе заместитель главы Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Штегнер заявил, что санкции не приносят пользы.

Он выразил надежду на то, что в 2020 году удастся достичь продвижения по вопросу отмены антироссийских санкций. Штегнер обратил внимание на то, что если бы все зависело от Германии, то вопрос был бы решен намного быстрее. Он также призвал улучшить двусторонние отношения между Германией и Россией.