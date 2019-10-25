Минобороны РФ будет наказывать командиров за нарушение распорядка подчиненных

Москва, 25 октября. Министерство обороны РФ ввело контроль за распорядком рабочего дня офицеров и солдат. Командиров, которые нарушают правила распорядка и задерживают подчиненных на службе, будут привлекать к ответственности.

В ведомстве отметили растущее число жалоб военнослужащих на нарушение распорядка. Как сообщил источник Минобороны РФ «Известиям», переработки некоторых военнослужащих доходили до семи часов, их вызывали на работу в выходные и праздничные дни, а отгулы не предоставлялись.

Теперь систематические нарушения командирами распорядка будут расцениваться как неумение организовать службу подчиненных. Нарушения будут учитываться при аттестации командного состава и могут стать причиной увольнения.

В штабах военных округов будут организованы группы контроля из офицеров Национального центра управления обороной. Они смогут экстренно выходить на связь с любым командиром.

Ранее сообщалось, что в России появится новый праздник — День военной присяги. Он будет отмечаться 21 ноября. Комитет Госдумы по обороне поддержал учреждение Дня военной присяги.