Ученые выяснили истинную причину смерти Александра Македонского

Афины, 25 октября. Известный полководец Александр Македонский умер не от малярии или пневмонии, как считалось ранее. К такому мнению пришли ученые из греческого университета Аристотеля.

Ранее историки предполагали, что Македонского сразила малярия, брюшной тиф или пневмония. Греческие ученые провели многолетнее исследование и выяснили, что специалисты заблуждались. Истинной причиной смерти известного полководца стал панкреонекроз (заболевание поджелудочной железы).

Исследование ученых университета Аристотеля началось еще в 1995 году. Спустя годы эксперты в ходе тщательного анализа симптомов болезни и последних дней древнего грека установили, что причиной смерти Македонского стал тяжелый сепсис, вызванный острым панкреонекрозом. Выводы специалистов озвучил профессор медицины Томас Герасимидис, пишет издание Greek Reporter.

Эксперт отметил, что заболевание получило быстрое развитие из-за желчнокаменной болезни. Кроме того, полководец не ограничивал себя в жирной и тяжелой пище, а также алкоголе.

«Начало симптомов характеризовалось сильной болью в животе после обильной еды и вина, сопровождаемой лихорадкой и ежедневным прогрессирующим ухудшением в течение 14 дней», — приводит издание выдержку из исследования ученых.

Александр Македонский умер 13 июня 323 года до н.э. Царь Македонии из династии Аргеадов прославился своими выдающимися военными победами, а также продуманными стратегиями.