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Основатель Amazon потерял около $7 млрд за сутки

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Основатель Amazon потерял около $7 млрд за сутки

Вашингтон, 25 октября. Американский предприниматель и глава интернет-компании Amazon Джефф Безос за сутки потерял почти $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью компании за третий квартал.

Технологическая компания Amazon в четверг отчиталась за третий квартал 2019 года, однако инвесторов результат не удовлетворил. Соответствующую информацию передает телеканал CNBC.

Как итог, стоимость акций компании упала на 9%. Для владеющего 57 610 359 акциями Amazon Безоса, который к тому же является основателем аэрокосмической компании Blue Origin и владельцем издательского дома The Washington Post, это означает потерю почти $6,9 млрд.

По данным телеканала, если котировки интернет-компании продолжат падение, то Джефф Безос, являющийся самым богатым человеком в мире, может уступить этот статус в списке миллиардеров Bloomberg Billionaire Index основателю Microsoft Биллу Гейтсу. Согласно последней информации, состояние Безоса оценивается в $111 млрд, а Гейтса — в $107 млрд.

Напомним, ранее журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России. Лидирующие позиции у президента компании Inteco Management Елены Батуриной, состояние которой оценивается в $1,2 млрд. На второй строчке — генеральный директор интернет-магазина одежды Wildberries Татьяна Бакальчук ($1 млрд). Далее следует Татьяна Ковальчук ($600 млн). Также в рейтинг вошли экс-супруга президента французского футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева Елена Рыболовлева и экс-акционер завода «Лебедянский» Ольга Белявцева.

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