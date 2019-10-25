Белоруссия и Казахстан утвердили основные параметры соглашения о поставках нефти

Нур-Султан, 25 октября. Нур-Султан и Минск согласовали основные параметры сделки по поставкам нефти в Белоруссию. Об этом сообщил глава министерства энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.

«Согласовали соглашение, в основном текст. Можно сказать, что 100% согласовали», — отметил министр.

Бозумбаев сообщил, что в соглашении не будут указаны точные объемы поставок, однако будут прописаны правила и условия экспорта нефтепродуктов. Как сообщил глава Минэнерго Казахстана, Минск получит возможность проводить переговоры с казахскими нефтедобывающими компаниями.

«Прежде всего, это наши нефтедобывающие компании на Тенгизе, Карачаганаке и Кашагане», — уточнил Бозумбаев.

Также министр подчеркнул, что Нур-Султан и Минск договорились о невозможности реэкспорта нефти белорусской стороной. По словам Бозумбаева, пока соглашение не будет подписано, так как оно еще должно быть утверждено на внутригосударственном уровне. Ранее заместитель главы Минэнерго Асет Магауов Казахстана рассказал журналистам, что Белоруссия заинтересована в поставке казахской стороной около 3,5 миллиона тонн нефти и нефтепродуктов в год.

Напомним, в конце августа СМИ сообщали, что Минск рассматривает возможность закупки нефти у США. Комментируя данную информацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что это является суверенным делом Белоруссии.