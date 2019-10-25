Москва, 25 октября. Россия вновь стала мировой державой, отстаивая суверенитет государств, заявил сотрудник Института международных и стратегических исследований, бывший посол Франции в Москве Жан де Глиниасти.

По мнению эксперта, успех Москвы заключается в умении говорить и договариваться со всеми. Французский политик считает, что прекращения боевых действий Турции и мира в Сирии добились именно российские дипломаты, а не Вашингтон. Французский дипломат заявил, что Россия вновь стала мировой державой.

Как пишет Le Figaro, российско-турецкий меморандум де-факто восстанавливает Сирию в довоенных границах.

Напомним, антитеррористическая операция «Источник мира» проходила с 9 по 22 октября на севере Сирии.

Ее цель заключалась в борьбе с курдскими вооруженными бандформированиями и боевиками группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). На прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс достигли соглашения о 120-часовом перемирии, согласно которому курды-террористы должны были уйти из планируемой 30-километровой «безопасной зоны». Вечером во вторник срок соглашения истек.

Днем во вторник президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в Сочи провели переговоры, сообщала «Газета.ру». После глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о прекращении операции Анкары против курдов-террористов.

Президенты по итогам переговоров подписали меморандум о взаимопонимании. В нем говорится, что с 12.00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции «Источник мира» вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы, которые будут в течение 150 часов содействовать выводу курдских бандформирований.

Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя прошедшие в Сочи переговоры между РФ и Турцией по ситуации в Сирии, приветствовал усилия по деэскалации ситуации в регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.