Москва, 25 ноября. Эксперты рассказали, какие профессии востребованы в России в настоящее время и останутся таковыми в ближайшие несколько лет.

Отмечается, что к наиболее востребованным относятся массовые профессии, в том числе бухгалтер, педагог, электрогазосварщик, повар, кондитер, а также токарь, машинист насосных установок.

Названы наиболее востребованные в ближайшем будущем профессии в России. Кроме того, большая потребность существует в электромеханиках по лифтам, официантах и барменах. Специалисты из ВНИИ труда рассказали RT, что остаются востребованными дефицитные профессии. К ним специалисты отнесли электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтера оперативно-выездной бригады.

Кроме того, к таким профессиям можно отнести менеджера контроля качества биотехнологического производства, инженера-химика, тренера-преподавателя по адаптивной физической культуре и спорту.

По данным экспертов, в России в ближайшие годы будут востребованы профессии, представители которых играют первостепенную для организации роль. Например, это специалисты в области управления фармацевтической деятельностью и начальников смены электростанции.

Ранее эксперты назвали самые востребованные в России профессии. Исследование проводилось путем опроса, участие в котором приняли специалисты около 27 тысяч предприятий из всех российских регионов.

Оказалось, что самыми востребованными в 2019 году в Российской Федерации стали профессии продавца-кассира, повара, педагога профессионального обучения, юриста и специалиста по социальной работе.

Кроме того, в своеобразный рейтинг также были включены специалисты по закупкам, педагоги дополнительного образования детей и взрослых, медсестры, делопроизводители, бухгалтеры и педагоги-дефектологи.

«Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена», — говорится в пояснительной записке к исследованию.

Востребованность определялась по спросу на работников конкретных профессий, потребности в сотрудниках, играющих ключевую роль для обеспечения деятельности, вакансиям и другим параметрам, имевшим значение для участников опроса.

Как напоминает «Газета.ru», в конце июля в НИИ медицины труда имени академика Измерова назвали признаки профессионального выгорания или «состояния полного истощения».