Эксперт рассказал, когда «Газпрому» станет не нужен транзит газа через Украину

Прекращение транзита газа через Украину не приведет к срыву российских контрактов на поставку топлива европейским потребителям, уверен эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, ведущий аналитик Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

Зампред Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб сообщил, что России «придется» в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».

Как он утверждает, в своих прогнозах Киев якобы учитывает, помимо контрактов «Газпрома», объем газа в украинских хранилищах и введение в эксплуатацию трубопроводов в обход страны. По словам Сологуба, с учетом этих факторов «Газпрому» придется прокачать через Украину приблизительно 50 млрд кубометров газа», чтобы выполнить свои обязательства.

Кроме того, чиновник признал возможность временного прекращения транзита российского газа. Он подчеркивает, что в «Нафтогазе» Украины и «Укртрансгазе» к этому «активно готовятся».

Как отмечает Игорь Юшков, замглавы Нацбанка Украины «не изобретает велосипед», заявляя о необходимости транзита газа через страну.

«Мы об этом говорим уже давно. Европейцы не успели на своей территории достроить продолжение «Северного потока — 2». Если до нового года мы завершим строительство, то газопровод все равно не заработает 1 января. Поэтому мы говорим, что нужно продлевать транзит. Кроме того, мы встречаемся во время трехсторонней комиссии Украина — Европа — Россия. Чтобы надежно пройти отопительный сезон 2019–2020 годов, с января нам нужен контракт на транзит для выполнения своих контрактных обязательств перед европейцами», — заявил Юшков в беседе с Федеральным агентством новостей.

Украине тоже необходим этот транзит, потому что если его не будет, то не будет и реверсного газа, а Киеву придется объявлять чрезвычайное положение в стране, подчеркивает эксперт.

«В случае холодной зимы даже повышенное содержание газа в украинских хранилищах не спасет их. Поэтому контракт на транзит нужен всем. Однако расчеты Киева верны только до первого полугодия 2020 года. Дальше достроят «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». В реальности нам нужен транзит только на первое полугодие 2020 года», — сообщил собеседник ФАН.

Несмотря на то, что «Газпрому» будет нелегко выполнить свои контрактные обязательства перед Европой, российский газовый концерн весь 2019 год к этому готовился, говорит Юшков.

«Он закачивал большие объемы газа в подземные хранилища самой Европы, чтобы оттуда доставать и отдавать клиентам. Он готовится к приему СПГ, чтобы отдавать его по своим контрактам. Таким образом, подготовка идет к самому худшему сценарию, к которому не хотелось бы приходить. Если транзит будет остановлен, то это не означает срыв российских контрактов на поставку газа европейцам. «Газпром» будет закрываться из других источников», — рассказал эксперт.

Напомним, на минувшей неделе председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в ходе рабочей встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым заявил, что продление действующего контракта на транзит газа между Россией и Украиной с актуализацией рыночных условий может стать единственным путем выхода из кризиса.

Глава компании подчеркнул, что до перехода Украины на Третий энергетический пакет (законодательство ЕС по либерализации газового и электрического рынков. — Прим. ФАН) еще далеко.